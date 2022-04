Der SV Rust bezwingt den SV Langenzersdorf

Details Samstag, 16. April 2022 00:50

2. Klasse Donau: Mit dem SV Rust und L.zersdorf trafen sich am Freitag zwei Topteams vor etwas mehr als 150 Fans. Für den Gast schien der SV Rust aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Rust heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte beim 2:2 keinen Sieger gefunden.

Die Gastgeber hatten in den ersten Minuten einige Standardsituationen. Raphael Lang-Muhr brachte den SV Rust dann in der neunten Minute in Front. Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Dennis Ilic den 1:1-Ausgleich (11.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Der SV Langenzersdorf musste den Treffer von Jakob Eichinger zum 2:1 hinnehmen (56.). Philipp Beutl erhöhte den Vorsprung des SV Rust nach 76 Minuten auf 3:1. In der Nachspielzeit besserte Lang-Muhr seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für das Heimteam erzielte und somit den Endstand fixierte. Zum Schluss feierte der SV Rust einen dreifachen Punktgewinn gegen Langenzersdorf.

Wichtiger Dreier für Rust

Der SV Rust ist nach dem Sieg gegen den SV Langenzersdorf neuer Spitzenreiter der 2. Klasse Donau. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des SV Rust ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 15 Gegentore zugelassen hat. Der SV Rust sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

Bei Langenzersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (31). Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt der SV Langenzersdorf den fünften Platz in der Tabelle ein. Langenzersdorf verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Mit insgesamt 36 Zählern befindet sich der SV Rust voll in der Spur. Die Formkurve des SV Langenzersdorf dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Sonntag reist der SV Rust zum SV Stetten, zeitgleich empfängt Langenzersdorf die USVG Großrußbach.

2. Klasse Donau: SV Rust – SV Langenzersdorf, 4:1 (1:1)

91 Raphael Lang-Muhr 4:1

76 Philipp Beutl 3:1

56 Jakob Eichinger 2:1

11 Dennis Ilic 1:1

9 Raphael Lang-Muhr 1:0