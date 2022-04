Der SV Stetteldorf kämpft sich zum Punkt beim SC Sitzendorf/R,

Details Montag, 25. April 2022 00:55

2. Klasse Donau: Der SC Sitzenberg/R. wurde gegen den SV Stetteldorf am Sonntag der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und kam vor rund 70 Fans über ein 2:2 nicht hinaus. Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Sitzenberg erfüllte jedoch die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte das Heimteam das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt.

Vor einer Kulisse von 70 Zuschauern war es Marcel Marchetti, der das 1:0 für den SC Sitzenberg-Reidling erzielte. Bereits in der elften Minute erhöhte Andreas Haimel den Vorsprung des SC Sitzenberg/R. auf 2:0. Stetteldorfs Daniel Schöllenbauer stellte kurz darauf aber das 1:2 sicher (13.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Alexander Harbich in der 27. Minute und glich zum 2:2 aus. Schließlich bleibt folgendes Fazit: Während Durchgang eins einem Wechselbad der Gefühle gleichkam, war die zweite Hälfte dagegen ärmer an Höhepunkten und es fielen keine weiteren Treffer. Am Ende gingen die Teams mit einer Punkteteilung auseinander.

Stetteldorf gibt die Rote Laterne ab

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Sitzenberg aus, sodass man nun auf dem fünften Platz steht. Nur dreimal gab sich der SC Sitzenberg-Reidling bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief der SC Sitzenberg/R. konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der SV Stetteldorf am Wagram muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur elf Zählern auf der Habenseite zieren die Gäste Platz zwölf der 2. Klasse Donau. Die formschwache Abwehr, die bis dato 40 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SV Stetteldorf in dieser Saison. Zwei Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat Stetteldorf momentan auf dem Konto. Gewinnen hatte beim SV Stetteldorf am Wagram zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sieben Spiele zurück.

Sitzenberg hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 08.05.2022 gegen den SV Neuaigen. Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des SV Stetteldorf mit Neuaigen.

2. Klasse Donau: SC Sitzenberg-Reidling – SV Stetteldorf am Wagram, 2:2 (2:2)

27 Alexander Harbich 2:2

13 Daniel Schoellenbauer 2:1

11 Andreas Haimel 2:0

6 Marcel Marchetti 1:0