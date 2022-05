Remis in letzter Minute: Neuaigen kämpft sich gegen Sitzenberg/R. zurück

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:14

2. Klasse Donau: Der SC Sitzenberg-Reidling kam im Gastspiel beim SV Neuaigen trotz Favoritenrolle nicht über ein 3:3-Remis hinaus. Der vermeintlich leichte Gegner war der SV Neuaigen mitnichten. Neuaigen kam gegen den SC Sitzenberg/R. vor rund 120 Besuchern zu einem achtbaren Remis. Auf eigenem Platz hatte Sitzenberg das Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

Dragan Radosavljevic brachte sein Team in der 21. Minute nach vorn. Mit einem schnellen Doppelpack (40./42.) zum 2:1 schockte Andreas Haimel Neuaigen und drehte das Spiel. Mit einem Tor Vorsprung für den SC Sitzenberg-Reidling ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Das 2:2 des SV Neuaigen stellte Fadim Bedzeti per Strafstoß sicher (58.). Thomas Farfeleder beförderte das Leder zum 3:2 des SC Sitzenberg/R. in die Maschen (85.). In der 88. Minute mussten Sitzenbergs Patrick Grasl und Manuel Nagelseder mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Für Neuaigen reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Claudiu Constantin Nicolescu den Ball in der Nachspielzeit mit einem direkten Freistoß zum 3:3 über die Linie brachte (95.) Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Remis in der 95. Minute

Nachdem der SV Neuaigen die Hinserie auf Platz 13 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt der Gastgeber aktuell den achten Rang. Durch den Teilerfolg verbesserte sich Neuaigen im Klassement auf Platz elf. Der SV Neuaigen verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen.

Sitzenberg holte auswärts bisher nur 13 Zähler. Nach 18 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den Gast 27 Zähler zu Buche. Der letzte Dreier liegt für den SC Sitzenberg-Reidling bereits drei Spiele zurück.

Das nächste Mal ist Neuaigen am 22.05.2022 gefordert, wenn man beim FC Würnitz antritt. Der SC Sitzenberg/R. hat nächste Woche Würnitz zu Gast.

2. Klasse Donau: SV Neuaigen – SC Sitzenberg-Reidling, 3:3 (1:2)

95 Claudiu Constantin Nicolescu 3:3

85 Thomas Farfeleder 2:3

58 Fadim Bedzeti 2:2

42 Andreas Haimel 1:2

40 Andreas Haimel 1:1

21 Dragan Radosavljevic 1:0