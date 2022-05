Sitzenberg-Reidling gewinnt gegen Würnitz souverän

Details Montag, 16. Mai 2022 01:15

2. Klasse Donau: Würnitz kehrte vom Auswärtsspiel gegen den SC Sitzenberg/R. mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es vor rund 100 Besuchern 2:5. Sitzenberg hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 2:2 gelautet.

Der FC Würnitz erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Nico Kratschmayr traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Benjamin Steinwendtner beförderte das Leder zum 1:1 des SC Sitzenberg-Reidling in die Maschen (36.). Marcel Marchetti schoss für den Gastgeber in der 39. Minute das zweite Tor. Der SC Sitzenberg/R. nahm die knappe 2:1-Führung mit in die Kabine. Den Ausgleichstreffer hatte Würnitz in der 57. Minute durch Gökhan Isik im Repertoire. Binnen zehn Minuten machten die Gstgeber aber alles klar. Steinwendtner (67./77.) und Marchetti (71.) sorgten dafür, dass Sitzenberg klar mit 5:2 führte. Michael Malek musste nach 75 Minuten mit Gelb-Rot früher vom Platz. Am Schluss gewann der SC Sitzenberg-Reidling gegen den FC Würnitz.

Steinwendtner ist dreimal zur Stelle

Im Tableau hatte der Sieg des SC Sitzenberg/R. keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Nur dreimal gab sich Sitzenberg bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Sitzenberg-Reidling, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit 54 Gegentreffern ist Würnitz die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Wann findet Würnitz die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SC Sitzenberg/R. setzte es eine neuerliche Pleite, womit der FC Würnitz im Klassement weiter abrutschte. Der FC Würnitz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Würnitz musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten elf Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Als Nächstes steht für Sitzenberg eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen den ATSV Hollabrunn. Der FC Würnitz empfängt parallel den SV Neuaigen.

2. Klasse Donau: SC Sitzenberg-Reidling – FC Würnitz, 5:2 (2:1)

77 Benjamin Steinwendtner 5:2

71 Marcel Marchetti 4:2

67 Benjamin Steinwendtner 3:2

57 Goekhan Isik 2:2

39 Marcel Marchetti 2:1

36 Benjamin Steinwendtner 1:1

6 Nico Kratschmayr 0:1