SV Rust hält die Distanz auf SK Tulbing

Details Samstag, 21. Mai 2022 00:59

2. Klasse Donau: Rund 130 Besucher kamen zu diesem Spiel der 22. Runde. Jeweils einen Punkt holten der SV Rust und der SK Tulbing an diesem Freitag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel hatten beide Mannschaften ohne Tore über die Bühne gebracht.

In der 28. Minute traf der SV Rust durch David König zum ersten Mal ins Schwarze. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte der Gastgeber durch einen Treffer von Norbert Köhidai auf 2:0 (36.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Kevin Mayer mit dem 1:2 für den SK Tulbing zur Stelle (43.). Der SV Rust führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Tulbings Trainer Oliver Wegscheider sah nach 63 Minuten die Gelb-Rote Karte. Andreas Koberger ließ sich in der 68. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Strafstoß zum 2:2 für den SK Tulbing. Alles sprach für einen Sieg des SV Rust, doch am Ende wurde das Aufbäumen des SK Tulbing noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Zwei verlorene Punkte im Titelkampf

Nach 20 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den SV Rust 39 Zähler zu Buche. Die vergangenen Spiele waren für den SV Rust nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt der SK Tulbing den vierten Platz in der Tabelle ein. 48 Tore – mehr Treffer als die Gäste erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Donau. Zehn Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der SK Tulbing derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SK Tulbing konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Als Nächstes steht für den SV Rust eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen den FZSV Rußbach. Der SK Tulbing empfängt parallel die USVG Großrußbach.

2. Klasse Donau: SV Rust – SK Tulbing, 2:2 (2:1)

68 Andreas Koberger 2:2

43 Kevin Mayer 2:1

36 Norbert Koehidai 2:0

28 David Koenig 1:0