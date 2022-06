Würnitz überrennt Hollabrunn

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:07

2. Klasse Donau: Rund 40 fußballbegeisterte Fans kamen nach Hollabrunn um das Spiel der 24. Runde gegen Würnitz mitzuverfolgen. Mit 2:6 verlor der ATSV Hollabrunn am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen den FC Würnitz. Das Hinspiel war beim 2:2 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Hollabrunn bereits in Front. Serkan Ciftci markierte in der fünften Minute die Führung. In der 13. Minute erzielte Würnitz durch Mücahit Ündemir den Ausgleich. In der 33. Minute brachte Srdan Pavlov den Ball im Netz des Gasts unter. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Antonin Cech mit dem 2:2 für den FC Würnitz zur Stelle (41.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Cech schnürte einen Doppelpack (60./69.), sodass Würnitz fortan mit 4:2 führte. In der 79. Spielminute setzte sich Würnitz erneut durch und Franz Schöpf erzielte das vorentscheidende 5:2. Cech stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:2 für den FC Würnitz her (88.). Am Ende schlug Würnitz den ATSV Hollabrunn auswärts.

Cech in Torlaune

Hollabrunn stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Donau und hat bereits 63 Gegentreffer kassiert. Kurz vor Saisonende steht das Heimteam mit 20 Punkten auf Platz zehn. Nun musste sich der ATSV Hollabrunn schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der FC Würnitz gab durch diesen Erfolg die rote Laterne ab. In der Verteidigung von Würnitz stimmt es ganz und gar nicht: 59 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der FC Würnitz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und 14 Pleiten. Nach zwölf Spielen ohne Sieg bejubelte Würnitz endlich wieder einmal drei Punkte.

In zwei Wochen trifft Hollabrunn auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 19.06.2022 beim SV Langenzersdorf antritt. Der FC Würnitz erwartet am Sonntag L.zersdorf.

2. Klasse Donau: ATSV Hollabrunn – FC Würnitz, 2:6 (2:2)

88 Antonin Cech 2:6

79 Franz Schoepf 2:5

69 Antonin Cech 2:4

60 Antonin Cech 2:3

41 Antonin Cech 2:2

33 Srdan Pavlov 2:1

13 Muecahit Uendemir 1:1

5 Serkan Ciftci 1:0