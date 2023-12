FC Megaparkett Angern: Der Herbstmeister will im Sommer den Titel feiern!

Details Samstag, 16. Dezember 2023 13:35

Der FC Megaparkett Angern hat mit nur einem Remis und keiner einzigen Niederlage den Herbst überragend hinter sich gebracht. Nur im ersten Spiel gegen den stärksten Herausforderer SV ASKÖ Strasshof wurden Punkte abgegeben. Sektionsleiter Robert Binder weiß auch, dass es gleich zu Beginn der Rückrunde zum großen Showdown kommen wird. Doch der eigentliche „Angstgegner“ in der 2. Klasse Marchfeld ist ein anderer und der Herbstmeistertitel nur eine Randnotiz. Im Sommer will man dann den Titel feiern.

Als Herbstmeister kann man wohl nur zufrieden sein. Warum lief es so außergewöhnlich gut im Herbst?

Sektionsleiter Robert Binder: „Die Gründe dafür sind meiner Meinung nach sehr einfach erklärt. Wir haben mit Markus Blum einen sehr guten, kompetenten und auch menschlich hervorragenden Spielertrainer. Er hat aus dem Haufen einen tollen und zusammenhaltenden Kader geformt.“

Das Ziel wird wohl nur „Meistertitel“ heißen, oder?

Sektionsleiter Robert Binder: „Wenn man ein nur normal denkender Mensch ist, kann das Ziel nur der Titel sein. Der Herbstmeistertitel ist zwar schön und gut, aber eigentlich ohne großen Wert. Wir wollen genauso wie im Herbst weiterarbeiten und im Sommer den Titel feiern.“

Hat man beim FC Angern im Winter Transfers geplant?

Sektionsleiter Robert Binder: „Wir haben zwei Korrekturen im Kader geplant. Wir werden die Torhüter tauschen. Für den bisherigen Stammkeeper Dogukan Dokur wird aus Breitensee wird Peter Rek zu uns kommen. Dazu wollen wir noch Sefar Akpinar aus Markgrafneusiedl verpflichten. Das tun wir nur, weil sich Maximilian Traher schwer verletzt hat und seine Karrieren beenden muss.“

Gab es einen Konkurrenten in der Liga, der Sie beeindruckt, oder überrascht hat?

Sektionsleiter Robert Binder: „Strasshof ist natürlich sehr stark. Gegen die haben wir auswärts zum Glück ein Remis geschafft. Dazu waren natürlich Großschweinbarth und schon so etwas wie unser Angstgegner in den letzten Jahren, Markgrafneusiedl auch noch sehr stark. Aber man muss sagen, in dieser Klasse kann man nicht erwarten, dass wir wo hin fahren und sicher gewinnen. Hier kann man überall verlieren. Man muss Woche für Woche das Beste geben um die Punkte zu holen. Es gehört natürlich auch Glück dazu und es hat alles sehr gut zusammen gepasst.“

Wie sehen die Pläne im Winter aus?

Sektionsleiter Robert Binder: „Wir machen eine ganz normale Vorbereitung. Jetzt treffen sich die Spieler einmal die Woche in der Halle in Angern.“

Was trauen Sie Österreich bei der EURO 2024 in Deutschland zu?

Sektionsleiter Robert Binder: „Stand jetzt, relativ viel. Obwohl wir eine Wahnsinnsgruppe haben. Aber wenn ich an das Italien-Match denke, sehr viel. Ich war zwar anfangs gegen einen Trainer Rangnick, aber er hat mich eines Besseren belehrt und hat das Team sehr gut im Griff. Es hängt halt alles vom ersten Spiel ab. Wenn man da verliert, dann wird es schwer.“

FotoCredits: Ligaportal.at

