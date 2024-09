SV Jedenspeigen: "Könnte bis dato nicht besser laufen"

2. Klasse Marchfeld

Details Freitag, 06. September 2024 12:06

Der SV Jedenspeigen hat in der noch jungen Saison der 2. Klasse Marchfeld bis dato so gut wie alles richtig gemacht und aus vier Spielen vier Siege geholt. Auf der Habenseite befinden sich damit bislang „Dreier“ gegen Obersdorf, Hohenruppersdorf, Ollersdorf und Gänserndorf. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und Trainer Hans Kraus zum Interview gebeten. Auf dem Plan standen dabei Fragen zum Saisonstart, zu den Stärken bzw. Schwächen der Mannschaft, zu den Zielen und natürlich zum kommenden Gegner. Schon heute Freitag trifft man im Spitzenspiel auf Breitensee.

Ligaportal: Herr Kraus, Ihre Mannschaft ist sehr stark in die neue Saison gestartet - wie fällt nach vier Runden Ihr sportliches Fazit zum Start aus?

Hans Kraus: Eigentlich sehr gut, wir haben alle unsere vier Spiele gewonnen, es könnte bis dato eigentlich nicht besser laufen.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken Ihrer Mannschaft, und wo gibt es möglicherweise Punkte, an denen man in den nächsten Wochen arbeiten muss?

Hans Kraus: Es passt einmal die Harmonie in der Mannschaft untereinander, da ist einer für den anderen da. Auch passt die Trainingsbeteiligung, der Einsatz im Training und so weiter. Verbessern kann man natürlich immer etwas. Der Kader ist jetzt nicht sehr breit, wir haben, wenn wir zwei, drei Ausfälle haben, ein bisschen ein Problem. Wir haben vielleicht 15 Spieler, dann wird es halt eng, wenn da etwas passiert. Wir haben nämlich einen Spieler, der sich kurz vor Ablauf der Transferzeit verletzt hat mit einem Kreuzbandriss, auch hatte ein Spieler leider einen schweren Unfall und ist uns auch ausgefallen. Das spürt man dann natürlich schon.

Ligaportal: Was die Fans natürlich besonders interessiert: Wie lautet in Jedenspeigen das Saisonziel?

Hans Kraus: Unser Saisonziel war von Grund auf, irgendwo unter den ersten Fünf, Sechs zu sein, uns hier zu stabilisieren. Wir haben das erste Jahr nach der Trennung der Spielgemeinschaft. Mit dieser Ausgangslage wussten wir nicht genau, wo wir stehen würden, da haben wir uns diesbezüglich im Bereich Platz fünf, sechs eingeordnet.

Ligaportal: Blicken wir last but not least noch gemeinsam auf den kommenden Gegner, Breitensee. Welche Art von Aufgabe kommt hier auf Ihre Mannschaft zu?

Hans Kraus: Der kommende Gegner ist Breitensee. Es treffen jene beiden Mannschaften aufeinander, die das Punktemaximum haben, Breitensee war in der ersten Runde spielfrei, hat ebenso keinen Punkt abgegeben. Das wird ein sehr interessantes Spiel, vermutlich auf Augenhöhe. Möglicherweise kommt es auf die Tagesverfassung an. Meine persönliche Einschätzung ist sicher jene, dass es ein interessantes Match mit jedem möglichen Ausgang wird.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.