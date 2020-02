Aufholbedarf im konditionellen Bereich - Markgrafneusiedl testet noch viermal

Details Freitag, 28. Februar 2020 08:11

SC Markgrafneusiedl erlebte eine Herbstmeisterschaft mit Höhen und Tiefen, das Platzierungsziel wurde dennoch erreicht und mit 17 Punkten belegt der Verein zur Halbzeit der Saison den siebenten Rang in der 2. Klasse Marchfeld. In der Winterpause war am Transfermarkt nicht viel geplant, Markus Ringhofer stand rasch als Zugang fest und kehrte von Lassee zurück. Aus der Slowakei wurde zudem mit Patrik Chamilla ein Mittelfeldspieler verpflichtet. Markgrafneusiedl hat einen Abgang zu verzeichnen, Patrick Smutny wechselte innerhalb der Liga zu Obersiebenbrunn. Da der Verein in der ersten Rückrunde spielfrei ist, begann man eine Woche später mit der Vorbereitung.

Umstellung auf drei Trainings pro Woche

"Am 11. Jänner startete bei uns die Vorbereitung, ich bin noch nicht ganz zufrieden, da wir konditionell noch etwas zurückliegen. Da wir eine Woche später angefangen haben ist das nicht beunruhigend, wir arbeiten weiter im konditionellen Bereich und an der Ausdauer. In den letzten Wochen war die Mannschaft auch ein paarmal in der Halle und es wurden Jumping-Einheiten absolviert, jetzt gehen wir das erste Mal richtig auf den Platz, da dieser davor noch sehr tief war", erklärt Trainer Karl Jungmann.

Beim ersten Testspiel wurde die Reserve von Elite mit 4:2 geschlagen, Markgrafneusiedls Coach war mit der Leistung noch nicht zufrieden, er will sie aber auch nicht überbewerten, da das Team davor nichts mit dem Ball machte. Da noch einiges aufzuholen ist, wird inzwischen auf dreimal Training pro Woche umgestellt und die Arbeit mit dem Ball auch forciert. "Alle sind fit, das ist das wichtigste, wir werden erst in zwei, drei Wochen sehen, wo wir wirklich stehen. Alle trainieren sehr brav und ich hoffe, dass wir wieder den Platz wie voriges Jahr erreichen", so Jungmann.

In den kommenden Wochen trifft Markgrafneusiedl auf stärkere Testgegner, morgen spielt man gegen Kronberg und eine Woche darauf gegen die 1b des Wiener Sport-Clubs. Der vorletzte Vorbereitungsgegner ist Wolfsthal, am spielfreien Wochenende wird noch einmal gegen Kronberg getestet. "Die Burschen trainieren brav, alles passt aber noch nicht perfekt. Mit dem Kader bin ich zufrieden, wir haben keine schlechte Mannschaft und können eine gute Rückrunde spielen. Unser Team kann in der Liga jeden schlagen, gleichzeitig müssen wir aber auch jeden Gegner ernst nehmen und es gibt keine leichten Spiele", blickt Karl Jungmann vorsichtig optimistisch auf die Rückrunde.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten