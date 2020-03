Obersiebenbrunn verstärkt Kader in der Transferzeit - Aufwärtstrend in der Vorbereitung

Details Mittwoch, 04. März 2020 14:00

SC Obersiebenbrunn erlebte einen Herbst mit Höhen und Tiefen, mit 17 Punkten landete der Verein auf dem sechsten Rang der 2. Klasse Marchfeld. In der Winterpause kam es zu punktuellen Veränderungen im Kader, von Juraj Chodur trennte man sich und er landete bei St. Veit/Gölsen. Dino Pestalic ging zu Prottes und Günter Ehritz zu Gänserndorf-Süd, insgesamt wurde eine Stammspieler abgegeben. Im Gegenzug sind vier Akteure zum Team gestoßen, Ilija Radosevic spielte zuletzt bei Prottes, Fabian Schober kam von Gaweinstal. Patrick Smutny wurde von Markgrafneusiedl verpflichtet und Raphael Anderle war bei DSG Union Latina gemeldet, er spielte in seiner Karriere schon in der oberen Ligen von Wien, legte zuletzt aber eine längere Pause ein. "Ich bin mit der Transferzeit zufrieden, es sind gute Spieler zu uns gekommen und wir haben uns sehr gut verstärkt", meint Trainer Robert Zirkler.

Fitnesszustand der Spieler zunächst im Fokus

"Zu Beginn der Vorbereitung war ich sehr unzufrieden mit dem Fitnesslevel der Spieler, ein Großteil hatte in der Pause nichts gemacht und daher mussten wir in den ersten zwei, drei Wochen in diesem Bereich mehr arbeiten als erwünscht", blickt Obersiebenbrunns Coach auf einen schwierigen Start ins Mannschaftstraining zurück.

Die mangelnde Fitness machte sich auch bei den ersten Test bemerkbar: "Beim ersten Spiel gegen das eingesprungene Team von Laxenburg haben wir 1:0 geführt und kassierten vor der Pause den Ausgleich, in der zweiten Halbzeit sind wir komplett eingegangen. Gegen eine durch fünf Kaderspieler der RLO verstärkte Mannschaft von Wiener Sport-Club 1b wurden uns die Grenzen aufgezeigt und wir verloren 0:7. Gegen die U23 von Stadlau haben wir zur Pause 3:1 geführt, sind wieder konditionell eingegangen und spielten 3:3. Gegen Stripfing/Angern II mussten wir hinten improvisieren, hielten gut dagegen und es stand zur Halbzeit 1:1, am Ende verloren wir wohl verdient 1:4. Jedenspeigen hat sich im Winter qualitativ gut verstärkt und war in der ersten Hälfte um eine Spur besser, nach torlosem Pausenstand gewannen wir noch mit 5:0 und der Sieg war wichtig für das Selbstvertrauen", so Zirkler.

Top 5 als Ziel

Dies Woche spielt Obersiebenbrunn auf eigenem Platz gegen Ulrichskirchen, ehe nächste Woche der Probegalopp auswärts gegen Kronberg stattfindet. "Wir mussten in den ersten Wochen unfreiwillig viel im körperlichen Bereich machen, vorige Woche am Donnerstag habe ich mit dem Team gesprochen und die Message ist bei der Mannschaft angekommen. Ein Aufwärtstrend ist ersichtlich, jetzt wird vermehrt der taktische Bereich im Fokus stehen", sieht der Coach des Tabellensechsten eine positive Entwicklung. Er ergänzt zur Ausgangslage für das Frühjahr: "Wir werden in der Rückrunde sicher sehr gut spielen und mit uns ist zu rechnen, die Liga wird sicher sehr interessant. Im Herbst hat noch der Biss gefehlt, jetzt wollen wir noch mehr als Team auftreten und ein Top 5 Platz ist das Ziel."

