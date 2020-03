Breitensee nutzt Transferphase - Entwicklung der Mannschaft steht im Vordergrund

Details Montag, 09. März 2020 10:03

In der Hinrunde der 2. Klasse Marchfeld gab es für das Team von SC Breitensee nicht viel Grund zur Freude. Die Mannschaft konnte lediglich zwei Punkte ergattern und liegt zur Halbzeit auf dem vorletzten Rang in der Tabelle. Ein Blick auf die Spiele zeigt aber, dass oft zu einem Punktgewinn nicht viel gefehlt hat und der Verein hat auch öfters mit nur einem Tor Unterschied verloren, allerdings waren auch deftige Niederlagen dabei. "In entscheidenden Momenten hat die Routine, die Erfahrung, die richtige Entscheidung gefehlt. Wir sind ein junges Team und die Jungs benötigen noch Zeit, um das umzusetzen, was wir uns vorstellen", so Trainer Norbert Friedrich.

Vorbereitung läuft durchschnittlich

Breitensee will modernen, attraktiven Fußball spielen und nicht ein „Kick and Rush“ an den Tag legen. Da die Mannschaft immer versucht, den Spielaufbau mit einem Kombinationsspiel zu gestalten, kam es zu individuellen Fehlern, die dann in Gegentoren endeten. Breitensee will das Spiel aber durchziehen und wird versuchen, in der Rückrunde auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Im Großen und Ganzen ist der Verein mit dem Herbst nicht unzufrieden, da Trainer Friedrich der Meinung ist, dass nicht viel fehlt um auch bessere Ergebnisse einzusammeln. Die richtigen Ansätze sieht er bereits.

Die ersten zwei Testspiele konnte man mit Siegen über Haringsee und Hirschstetten noch erfolgreich bestreiten. Allerdings folgte dann ein Unentschieden gegen Wolfsthal und zuletzt zwei Niederlagen gegen Aspern und Donaustadt. Es stehen noch zwei Tests gegen die U 17 von Mannsdorf-Großenzersdorf sowie Hundsheim am Programm, ehe Breitensee gegen Matzen in die Frühjahressaison startet. Für den Trainer sind die Vorbereitungsspiele nicht wirklich aussagekräftig, da man nur auf Kunstrasenplätzen testet, die kleiner sind als die Rasenplätze, auf die man während der Meisterschaft spielen wird.

Transferphase genutzt – Yagci und Palacios sollen der Mannschaft helfen

Damit die Rückrunde erfolgreicher gestaltet wird, wurden auch Transfers getätigt. Von Kadir Yagci, der von Marchegg kommt und Jose Diaz Palacios, der von DSG Torpedo 03 nach Breitensee gewechselt ist, erhofft man sich eine richtige Verstärkung. Für die Breite des Kaders wurden außerdem der junge Adam Estrella und als zusätzlicher Torwart Fabian Putz vom Petronell geholt.

Trainer Friedrich tippt im Meisterrennen auf Auersthal, der Herbstmeister spielt seiner Meinung nach den konstantesten Fußball. Dem Tabellenzweiten Strasshof und drittplatzierten Orth traut er auch etwas zu, wenn Orth sich konstanter als in der Hinrunde zeigt, sind sie auch ein heißer Tipp.

Abschließend fasst der Trainer seine Ziele zusammen: "Ich habe ein mittel- bis langfristiges Ziel. Meine Vision ist es Fußball zu spielen. Meine Mannschaft soll versuchen jede Situation entsprechend zu lösen und nicht einfach nur zu klären. Wir sind ein junges Team, das natürlich die notwendige Zeit zur Entwicklung benötigt. Aber wir setzen unsere Jungs nicht unter Druck und bauen in Ruhe ein Team für die Zukunft auf. Ich vertraue meiner Mannschaft und bin mir sicher, dass sehr bald bessere Ergebnisse folgen werden."

von Cafer Cakir

