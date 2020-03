Vorbereitung mit Höhen und Tiefen - Gänserndorf bringt spielerische Linie ins Team

Details Donnerstag, 12. März 2020 08:43

In der abgelaufenen Herbstmeisterschaft der 2. Klasse Marchfeld etablierte sich die Mannschaft von SV Gänserndorf im oberen Drittel der Liga, der Verein sammelte 23 Punkte und landete zur Halbzeit der Saison auf Platz 4. Mit Leopold Anzböck wurde eine neuer Coach an Bord geholt, im Kader der Mannschaft kam es zu einigen Änderungen. Tormann Marcel Amon wechselte zu Obersdorf, Bahri Cetin und Lukas Peska spielen nun für Jedenspeigen und Baris Arzuman für Sooss. Luka Vucicevic und Dobrica Filipovic dockten zudem bei Neuaigen an. Im Gegenzug wechselten Michel Amon und Nikola Matejevic von Strasshof zu Gänserndorf, Halim Güles (zuletzt Klement) und sein Bruder Haydar (zuletzt Kleinharras) sind ebenfalls Neuzugänge. Aus der U18 von SV Donau stießen Ivan Strapajevic und Mithat Sariyar zur Mannschaft, mit Filip Stanojevic wurde ein junger Tormann angemeldet und Jovan Popovic kam vom FAC Nachwuchs.

Nie gesamte Mannschaft zur Verfügung

"Die Vorbereitung war bisher nicht so rosig, wir hatten mit vielen Kranken und Verletzungen zu kämpfen. Unser 1er Tormann brach sich zwei Finger, unser Ersatzgoalie hat seine Sache aber brav gemacht. Immer wieder hat wer gefehlt, es war schwierig, da wir nie mit der gesamten Mannschaft spielen konnten", blickt Neo-Trainer Leopold Anzböck auf komplexe letzte Wochen zurück.

Gänserndorf absolvierte in der bisherigen Vorbereitung schon acht Testmatches, dabei setzte man sich einmal klar durch, die Mannschaft spielte dreimal Remis und verlor vier Tests. "Wir haben in den Spielen einiges probiert, es wurden auch viele Akteure aus der Reserve eingesetzt. Vorbereitung ist Vorbereitung, wichtig ist, wie wir in der Meisterschaft auftreten", meint der Coach des Tabellenvierten. Ein Vorbereitungsspiel steht vor dem Start ins Frühjahr noch am Programm, am Samstag trifft man auf eigener Anlage um 15 Uhr auf Niederabsdorf.

Leopold Anzböck wagt einen Ausblick auf den Auftakt in die Rückrunde: "Wir starten am 21. März daheim gegen Obersiebenbrunn in das Frühjahr und es ist gleich zu Beginn ein schwerer Gegner. Wir vertrauen aber unser Mannschaft und wollen gut in die Rückrunde reinkommen. Seit 1 1/2 Wochen stehen bei uns im Training sehr viele Spielformen am Programm, wir sind noch dabei, unsere spielerische Linie für die Meisterschaft zu verbessern."

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten