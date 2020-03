Zusammenhalt in Engelhartstetten zeichnet Verein aus - 100 Jahre-Feier im Juli droht Verschiebung

Details Mittwoch, 25. März 2020 09:15

"Am Ende der Vorbereitung war es natürlich eine suboptimale Situation, wir haben aber sofort auf die Maßnahmen reagierte und alles oft eingestellt. Im Nachwuchs arbeiten wir mit drei Vereinen zusammen und haben uns koordiniert, nach unserer Trainingsabsage haben die Eltern sehr gut und verständnisvoll reagiert. Die Spieler der Kampfmannschaft halten sich mit einem Heimprogramm fit, auch die Damenmannschaft motiviert sich gegenseitig per Videos mit Trainingsübungen", beschreibt SC Engelhartstettens Sektionsleiter Rudolf Reznyik die Lage bei seinem Verein. Ob die Frühjahresmeisterschaft in den kommenden Wochen noch gespielt werden kann, bezweifelt der Funktionär des Tabellenneunten der 2. Klasse Marchfeld: "Die Bundesliga hat schon auf Anfang Mai verschoben, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir vor der Bundesliga spielen und glaube deshalb persönlich nicht mehr an eine Fortsetzung der Saison."

Viel in Infrastruktur investiert

"Die Maßnahmen der Regierung werden mindestens bis 13 April aufrechterhalten und danach wird nicht alles gleich gelockert werden, Fußball hat jetzt sicher nicht Priorität. Ich persönlich bin bei einem weiteren Aussetzen der Saison für eine Annullierung, auch wenn andere Vereine sicher Argumente dagegen haben. Allen kann es der Verband sowieso nicht recht machen", so Reznyik.

Die finanzielle Situation könnte in den kommenden Monaten für die Klubs in Österreich noch sehr herausfordernd werden. "Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Prozess stattfinden wird, wo einige Vereine auf der Strecke bleiben werden. Es fängt in der Bundesliga an und zieht sich weiter runter", meint Engelhartstettens Sektionsleiter. "Wir haben in letzter Zeit viel in die Infrastruktur investiert und es wurde eine neue WC-Anlage im Kantinenbereich errichtet, jetzt haben wir wahrscheinlich im Frühjahr keine Einnahmen. Das Preisschnapsen mussten wir schon verschieben, im Mai würde ein Radwandertag am Programm stehen und auch das Turnier des Nachwuchs ist geplant. Im Juli steht unsere 100-Jahr-Feier mit einer Ö3-Party an, da ist auch nicht gesichert, ob 500 Leute beisammen sein dürfen."

Der Sport gerät in dieser außergewöhnlichen Zeit in den Hintergrund, für Rudolf Reznyik ist sehr positiv, dass sich sein Verein weiterhin durch seinen großen Zusammenhalt auszeichnet. Er meint zum Abschuss des Gesprächs: "Wir haben an unsere Spieler appelliert, das Hygienemaßnahmen in dieser Zeit sehr wichtig sind. Die Verordnungen der Bundesregierung sind richtig und wichtig, 5% der Bevölkerung haben das noch nicht kapiert und zerstören die Mühen der restlichen 95%. Es herrscht derzeit Stillstand pur und auf Dauer wäre es eine Katastrophe, wir alle müssen jetzt an einen Strang ziehen, um wieder zur Normalität zurückkehren zu können."

