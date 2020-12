2. Klasse Marchfeld: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:26

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Luka Anic (SC Breitensee)

Endergebnis:



1. Luka Anic (SC Breitensee / 4385 Stimmen)

2. Karl Jungmann (Markgrafneusiedl / 3020 Stimmen)

3. Richard Landbauer (Markgrafneusiedl / 2626 Stimmen)

4. Gerald Goak (Obersiebenbrunn / 1924 Stimmen)

5. Kevin Troll (Obersiebenbrunn / 765 Stimmen)

6. Fabian Schober (Obersiebenbrunn / 733 Stimmen)

7. Jürgen Fitzthum (Engelhartstetten / 272 Stimmen)

8. Michael Schachinger (Gänserndorf-Süd / 118 Stimmen)

9. Stephan Martinec (Obersiebenbrunn / 98 Stimmen)

10. Jürgen Hlinka (ASKÖ Strasshof SV / 54 Stimmen)