Corona hinterlässt Spuren in Obersiebenbrunn

Details Donnerstag, 24. Dezember 2020 10:57

Für Obersiebenbrunn hätte die Saison der 2. Klasse Marchfeld turbulenter kaum sein können. Mit gleich mehreren Corona-Fällen hatte das Team lange zu kämpfen und steht mit nur vier ausgetragenen Partien im Mittelfeld der Tabelle. Für Coach Robert Zirkler war es keine einfache Spielzeit. "Es ist schwierig das zu beurteilen. Wir hatten einige Fälle und haben das hart erarbeitete Leistungsniveau wieder verloren. Die Nachwirkungen haben einige Spieler lange gespürt", so Zirkler einleitend.

Schon zu Beginn der Saison lief es personell nicht richtig rund für das Team. Frühe Verletzungen und einige Corona-Fälle machten es den Obersiebenbrunnern praktisch unmöglich in den Rhythmus zu kommen."Gleich zu Beginn haben wir Spieler verloren, die schwierig zu ersetzen sind. Noch dazu kamen die vielen Absagen wegen Corona, die sich natürlich auf das gesamte Umfeld auswirkten. Speziell körperlich waren einige nach der Erkrankung nicht mehr auf dem alten Level und sind in ein Loch gefallen. Gegen Breitensee haben wir dann gezeigt, was wir können", vergisst der Trainer auch die positiven Seiten nicht.

"Wollen den Kader verjüngen und so weit es geht nach vorne"

Auf die Frage nach den Zielen für die Fortsetzung der Saison gab Zirkler eine klare Antwort. Wir wollen so weit es geht nach vorne und haben dafür ja noch genügend Spiele. Die Nachtragspiele werden dann Schlag auf Schlag kommen und es wird personell eine Herausforderung werden", deutet Zirkler erste Veränderungen am Kader an. Der Coach setzte fort und plant den Kader jünger zu machen. "Wir haben einige Spieler, die uns nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Wir wollen deutlich jünger werden und werden die Abgänge mit Spielern kompensieren, die vielleicht nicht jeder am Radar hat. Wir sind in Gesprächen und werden den ein oder anderen Neuzugang dann verkünden", hält sich der Coach mit Namen noch bedeckt.