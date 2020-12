Markgrafneusiedl will Platz im Mittelfeld der Tabelle halten

Details Freitag, 25. Dezember 2020 09:37

Nach fünf gespielten Runden steht der SC Markgrafneusiedl im Mittelfeld der Tabelle in der 2. Klasse Marchfeld. Trainer Karl Jugmann zieht nach der kurz geratenen Saison ein erstes, gemischtes Fazit. "Grundsätzlich sind wir zufrieden. Es wäre dennoch mehr drin gewesen und der ein oder andere Punkt mehr hätte unter dem Strich auf dem Konto landen können. Im Großen und Ganzen sind wir mit der Situation aber nicht unzufrieden", so der Trainer einleitend.

Durch das Umschalten der Corona-Ampel auf Orange musste man die letzten Spiele allesamt absagen, denn man entschied sich als Liga gegen das Austragen von Geisterspielen. Trainer Karl Jungmann hätte die Spiele seiner Mannschaft gerne durchgeführt. "Wir wollten spielen, verstehen aber auch die Ansichten der anderen Vereine. Man konnte niemanden zwingen und somit hat die ganze Liga nur wenige Spiele durchführen können", zeigt sich der Coach realistisch. Über den letztendlichen Corona-Abbruch denkt Jugmann eher skeptisch. "Ich denke, dass beim Spiel selbst nicht viel passieren kann. Es ist schwierig und tut schon ein bisschen weh, obwohl die Entscheidung in der Folge wahrscheinlich in Ordnung geht", so der Trainer.

"Wollen uns verstärken"

Angesprochen auf die Ziele der nahen Zukunft verrät Jungmann, dass auch am Personal etwas verändert wird über den Winter. "Wir würden uns gerne verstärken und haben bereits zwei Abgänge, die wir ersetzen müssen. Aktuell ist es aber schwierig zu scouten oder mit Spielern zu sprechen. Das macht die Situation natürlich nicht gerade einfach", so Jungmann weiter. Rein sportlich will der SC Markgrafneusiedl den Platz im Mittelfeld halten und einige Punkte einfahren. "Wenn wir im Mittelfeld bleiben, dann sind wir nicht unzufrieden. Ich würde mir ungefähr noch zehn Punkte wünschen. Wenn der Kader komplett ist und die ein oder andere Verstärkung dazu kommt, sind das sicher realistische Ziele. Aktuell weiß aber keiner wie, oder wann es weitergeht", so der Trainer abschließend.