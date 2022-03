Sportlicher Leiter des FC Angern mit Kritik am Verband

Details Donnerstag, 17. März 2022 07:04

In der Reihe der Ligaportal-Vereinsporträts ist dieses Mal Robert Binder, Sportlicher Leiter beim FC Angern, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Florian Prantz überwintert in der 2. Klasse Marchfeld nach acht Siegen und vier Niederlagen mit 24 Punkten auf Rang vier. Binder war als Funktionär 34 Jahre lang ein "Urgestein" in Angern und ist auch nach seinem Comeback ("Bald sind es jetzt 36 Jahre") ein Mann erfrischend klarer Worte. Speziell die "Quotienten-Regel" im NÖFV (sollte die Rückrunde im Frühjahr 2022 nicht plangemäß zu Ende gespielt werden können) ist für Binder ein großes Ärgernis: "Wer Zahlen liebt, der soll ins Casino Baden gehen. Aber im Fußball ist diese Regel eine Perversität!"

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Robert Binder: "Im Großen und Ganzen war unsere Herbstsaison durchschnittlich bis gut. Wir hatten nicht nur wegen Corona einige vereinsinterne Umstellungen. Dazu haben wir fast eine komplett neue Mannschaft 'auf die Wiese' geschickt. Dafür war die Ausbeute ganz okay."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Binder: "Obwohl wir viele Veranstaltungen nicht durchführen konnten bzw. durften eigentlich gut und optimistisch. Die Pandemie hat ja alle anderen Vereine auch getroffen."

Gleich acht Zugänge für das Frühjahr

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Binder: "Es hat einige Abgänge, aber auch zahlreiche Zugänge gegeben. Einige Spieler wollten sich bei uns im Frühjahr präsentieren und erhalten die Gelegenheit dazu."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Binder: "Erfreulicherweise gab es bei uns in der Meisterschaft im Herbst keinen einzigen Corona-Fall. Von Verletzungen sind wir im Großen und Ganzen eigentlich verschont geblieben. Mit den zwei bis drei Ausfällen (die wir wie alle anderen Mannschaften auch hatten) muss man im Fußball immer rechnen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Binder: "Es wäre eine große Überraschung, wenn Auersthal nicht Meister werden würde. Sollten sie aber Umfaller haben, dann wollen wir natürlich da sein."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Binder: "Bei uns ist die komplette Hinrunde fertig gespielt worden. Sollte jetzt im Frühjahr die Rückrunde wegen Corona-Absagen nicht fertig gespielt werden können, dann kommt eine völlig irrsinnige 'Quotienten-Regel' zur Anwendung. Eine dümmere Regelung hätte der Verband für die Vereine nicht treffen können. Wer Zahlen liebt, der soll ins Casino Baden gehen. Aber im Fußball ist diese Regel eine Perversität! (Anmerkung: Kann die Rückrunde im Frühjahr 2022 nicht plangemäß zu Ende geführt werden, wird in allen Spielklassen der Quotient - Punkte durch Anzahl der Spiele - zum Stand der vorzeitigen Beendigung herangezogen.)"

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Binder: "Der große und eindeutige Favorit ist wie schon zuvor erwähnt Auersthal. Wenn sie aber wirklich noch patzen, dann sollte man Angern auf der Rechnung haben."