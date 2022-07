2. Klasse Marchfeld: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 10:28

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Kevin Troll (Obersiebenbrunn)

Endergebnis:



1. Kevin Troll (Obersiebenbrunn / 5988 Stimmen)

2. Marko Todorovic (ASKÖ Strasshof SV / 4944 Stimmen)

3. Ajdin Mehic (SV Gänserndorf / 3427 Stimmen)

4. Simon Pammer (ATSV Auersthal / 2433 Stimmen)

5. Fabian Schober (Obersiebenbrunn / 1512 Stimmen)

6. Richard Landbauer (Markgrafneusiedl / 352 Stimmen)

7. Christof Dumka (Engelhartstetten / 335 Stimmen)

8. Jan Herzig (Markgrafneusiedl / 298 Stimmen)

9. Niko Windsteig (ATSV Weikendorf / 293 Stimmen)

10. Ivan Strapajevic (SV Gänserndorf / 217 Stimmen)