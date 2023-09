Niederlage gegen Strasshof: Breitensee bleibt weiterhin sieglos

Details Sonntag, 03. September 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Etwa 60 Besucher kamen am Samstag nach Breitensee. Der ASKÖ Strasshof SV setzte sich standesgemäß gegen den SC Breitensee mit 4:1 durch. Als Favorit rein – als Sieger raus. Strasshof hat alle Erwartungen erfüllt.

Die Heimelf starteten stark. Dusan Krcho brachte Breitensee in der zwölften Spielminute in Führung. Die Gastgeber schwächten sich allerdings auch schon früh, als Matthias Schuster mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (26., Torchancenverhinderung). Dominik Leidner trug sich in der 32. Spielminute in die Torschützenliste ein und glich zum 1:1 aus. Manuel Pfeiler brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des ASKÖ Strasshof SV über die Linie (39.). Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Doppelschlag nach der Pause

Milos Glisic versenkte die Kugel zum 3:1 für Strasshof (51.). In der 57. Minute legte Strasshofs Pascal Schöner zum 4:1 nach. Am Ende hieß es für den ASKÖ Strasshof SV: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg beim SC Breitensee.

Breitensee muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Strasshof – der SC Breitensee bleibt weiter unten drin. In der Verteidigung von Breitensee stimmt es ganz und gar nicht: 19 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Breitensee wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die Situation des SC Breitensee ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den ASKÖ Strasshof SV handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Mit 13 Punkten aus fünf Partien ist Strasshof noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Der ASKÖ Strasshof SV bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Strasshof vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist der ASKÖ Strasshof SV so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Als Nächstes steht für Breitensee eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den SC Obersiebenbrunn. Strasshof tritt bereits zwei Tage vorher gegen den ATSV Weikendorf an (19:30 Uhr).

2. Klasse Marchfeld: SC Breitensee – ASKÖ Strasshof SV, 1:4 (1:2)

57 Pascal Schoener 1:4

51 Milos Glisic 1:3

39 Manuel Pfeiler 1:2

32 Dominik Leidner 1:1

12 Dusan Krcho 1:0

