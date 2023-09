FC Angern auch vom SV Ebenthal nicht zu stoppen

Details Sonntag, 10. September 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Knapp 100 Besucher verfolgten das Spiel der 6. Runde zwischen dem FC Angern und dem SV Ebenthal. Mit 1:4 verlor Ebenthal am vergangenen Samstag deutlich gegen den FC Angern. Der FC Marchfelder Bank Angern setzte sich standesgemäß gegen den SV Ebenthal durch.

Eine halbe Stunde lang konnten die Gäste die Null halten. Stefan Stojak brachte den FC Angern in der 30. Minute in Front. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Schnelles 2:0 ebnet den Weg

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, jubelten die Gastgeber erneut. Harun Akaslan traf zum 2:0 zugunsten des FC Marchfelder Bank Angern (47.). Für das 3:0 des Heimteams sorgte Xhevat Jasari, der in Minute 68 zur Stelle war. Akaslan überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den Tabellenführer (72.). Vladimir Girman verkürzte für Ebenthal später in der 83. Minute auf 1:4. Nach abgeklärter Leistung blickte der FC Angern auf einen klaren Heimerfolg über die Gäste.

Der FC Marchfelder Bank Angern ist mit 16 Punkten aus sechs Partien gut in die Saison gestartet. Der Defensivverbund des FC Angern steht nahezu felsenfest. Erst fünfmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der FC Marchfelder Bank Angern bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der FC Angern fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Den FC Marchfelder Bank Angern scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Der SV Ebenthal holte auswärts bisher nur drei Zähler. Wann findet der SV Ebenthal die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den FC Angern setzte es eine neuerliche Pleite, womit Ebenthal im Klassement weiter abrutschte. Ebenthal schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 20 Gegentore verdauen musste.

Kommende Woche tritt der FC Marchfelder Bank Angern beim SC Hohenruppersdorf an (Freitag, 20:00 Uhr), einen Tag später genießt Ebenthal Heimrecht gegen den SV Gänserndorf.

2. Klasse Marchfeld: FC Marchfelder Bank Angern – SV Ebenthal, 4:1 (2:0)

83 Vladimir Girman 4:1

72 Harun Akaslan 4:0

68 Xhevat Jasari 3:0

47 Harun Akaslan 2:0

30 Stefan Stojak 1:0

