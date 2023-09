Hohenruppersdorf geht bei Markgrafneusiedl unter

Details Montag, 11. September 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Etwa 75 Zuschauer wollten sich dieses Spiel der 6. Runde in Markgrafneusiedl nicht entgehen lassen. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Markgrafneusiedl und Hohenruppersdorf mit dem Endstand von 7:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Markgrafneusiedl wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Gäste hielten eine halbe Stunde lang die Null und somit das Spiel offen. Muhammed Bayram stellte die Weichen für das Heimteam auf Sieg, als er in Minute 30 mit dem 1:0 zur Stelle war. Nur fünf Minuten später stand es 2:0. In der 35. Minute brachte Berkan Tan das Netz für Markgrafneusiedl zum Zappeln. Mit der Führung für den SC Markgrafneusiedl ging es in die Halbzeitpause.

Kaya, Bayram und Tan die Torschützen

Ali Kaya schraubte das Ergebnis in der 64. Minute mit dem 3:0 für Markgrafneusiedl in die Höhe. Der vierte Streich des SC Markgrafneusiedl war wieder Tan vorbehalten (65.). Doppelpack für Markgrafneusiedl: Nach seinem zweiten Tor (74.) markierte Kaya wenig später seinen dritten Treffer (76.). Bayram stellte schließlich in der 81. Minute den 7:0-Sieg für den SC Markgrafneusiedl sicher. Am Ende verbuchte Markgrafneusiedl gegen den SC Hohenruppersdorf einen Sieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Hohenruppersdorf festigte der SC Markgrafneusiedl den fünften Tabellenplatz. Markgrafneusiedl präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 22 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SC Markgrafneusiedl. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Markgrafneusiedl.

Der SC Hohenruppersdorf holte auswärts bisher nur einen Zähler. Wann findet der Gast die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Markgrafneusiedl setzte es eine neuerliche Pleite, womit Hohenruppersdorf im Klassement weiter abrutschte. Die formschwache Abwehr, die bis dato 21 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SC Hohenruppersdorf in dieser Saison. Hohenruppersdorf musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Hohenruppersdorf insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Hohenruppersdorf ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen fünf Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Als Nächstes steht für den SC Markgrafneusiedl eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den SCU Obersdorf/P. Der SC Hohenruppersdorf tritt bereits zwei Tage vorher gegen den FC Marchfelder Bank Angern an (20:00 Uhr).

2. Klasse Marchfeld: SC Markgrafneusiedl – SC Hohenruppersdorf, 7:0 (2:0)

81 Muhammed Bayram 7:0

76 Ali Kaya 6:0

74 Ali Kaya 5:0

65 Berkan Tan 4:0

64 Ali Kaya 3:0

35 Berkan Tan 2:0

30 Muhammed Bayram 1:0

