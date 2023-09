Gänserndorf gewinnt das Torfestival beim SV Ebenthal

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Etwa 120 Besucher kamen am Samstag nach Ebenthal. Ebenthal und Gänserndorf lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Der SV Gänserndorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Für das erste Tor sorgte Milan Petkovic. In der dritten Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Für das erste Tor des SV Ebenthal war Matthias Veit verantwortlich, der in der 21. Minute das 1:1 besorgte. Julian Bartl erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte Gänserndorf durch einen Selbsttreffer das 2:1 (28.). Daniel Tippmann versenkte die Kugel zum 3:1 für den SV Gänserndorf (33.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Ebenthal kam nochmal heran

In der 56. Minute legte der SV Gänserndorf zum 4:1 nach. Durchsetzungsstark zeigte sich Ebenthal, als Andreas Wenczl (70.) und Radoslav Sekac (79.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte der SV Ebenthal noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam das Heimteam am Ende nicht mehr.

Ebenthal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Gänserndorf – der SV Ebenthal bleibt weiter unten drin. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Ebenthal liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 24 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte Ebenthal bisher zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien ließ der SV Ebenthal zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der SV Gänserndorf nun auf dem sechsten Platz steht. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Gänserndorf.

Weiter geht es für Ebenthal am kommenden Samstag daheim gegen den ASKÖ Strasshof SV. Für Gänserndorf steht am gleichen Tag ein Duell mit dem SC Hohenruppersdorf an.

2. Klasse Marchfeld: SV Ebenthal – SV Gänserndorf, 3:4 (1:3)

79 Radoslav Sekac 3:4

70 Andreas Wenczl 2:4

56 Oliver Anzboeck 1:4

33 Daniel Tippmann 1:3

28 Eigentor durch Julian Bartl 1:2

21 Matthias Veit 1:1

3 Milan Petkovic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.