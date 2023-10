Angern dreht das Spiel gegen Großschweinbarth

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Am Samstag kam es in Angern zum Topspiel der 12. Runde. Die gute Serie von Großschweinbarth seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der Gast verlor vor rund 220 Zuschauern gegen den FC Angern mit 2:4 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein.

Das Topspiel der Runde war durch gegenseitiges Belauern geprägt. Keines der beiden Mannschaften wollte einen entscheidenden Fehler begehen. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen.

Aus Langweiler wird Spektakel

Den besseren Strat in den zweiten Durchgang erwischten die Gäste. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Rene Stejskal sein Team in der 46. Minute, nachdem er einen schweren Abwehrfehler der Heimsichen nutzen konnte. In der 54. Minute erhielt Ivan Doroshenko die Gelb-Rote Karte, sodass der FC Marchfelder Bank Angern fortan in Unterzahl agieren musste. Andreas Mauser erhöhte für Großschweinbarth auf 2:0 (57.).

Tor, Toor, Tooor für SV Großschweinbarth zum 0:2 Mauser. Wieder ein Eigenfehler der Abwehr und auch der Goalie sieht schlecht aus. Albert Geer, Ticker-Reporter

Doch die Hausherren schlugen in Unterzahl zu. Robert Siegl schlug doppelt zu und glich damit für den FC Angern aus (67., Freistoß/74., Fallrückzieher). Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Markus Blum, der in der 79. Minute zur Stelle war und nach einem Eckball per Kopf zum 3:2 traf. Harun Akaslan versenkte die Kugel zum 4:2 für den Ligaprimus (84.). In der 85. Minute zeigte der Unparteiische Daniel Hofer vom SV Großschweinbarth die Rote Karte und auch Yasin Cetin musste nach 93 mit der Ampelkarte vom Feld. Die Zeichen standen auf Sieg für Großschweinbarth, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Wer soll den FC Marchfelder Bank Angern noch stoppen? Der FC Angern verbuchte gegen Großschweinbarth die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Marchfeld weiter an. Die Angriffsreihe des FC Marchfelder Bank Angern lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 49 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der FC Angern ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet elf Siege und ein Unentschieden. Den FC Marchfelder Bank Angern scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige elf Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Der SV Großschweinbarth hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne.

Der FC Angern tritt am kommenden Sonntag beim SC Markgrafneusiedl an, Großschweinbarth empfängt am selben Tag den SV Gänserndorf.

2. Klasse Marchfeld: FC Marchfelder Bank Angern – SV Großschweinbarth, 4:2 (0:0)

84 Harun Akaslan 4:2

79 Markus Blum 3:2

74 Robert Siegl 2:2

67 Robert Siegl 1:2

57 Andreas Mauser 0:2

46 Rene Stejskal 0:1

