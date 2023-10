Gänserndorf-Süd rupft Ebenthal

Details Montag, 23. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Etwa 40 Fans fanden sich am Sonntag in Gänserndorf Süd wieder. Der FC Gänserndorf-Süd zog dem SV Ebenthal das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Gänserndorf-Süd ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Ebenthal einen klaren Erfolg.

Die Heimelf begann das Spiel dominant. Eine starke Leistung zeigte Safak Sisman, der sich mit einem Doppelpack für Gänserndorf Süd beim Trainer empfahl (13./42.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

Sisman und Dilaver treffen doppelt

In Halbzeit zwei dauerte es bis zur Schlussviertelstunde, ehe die Gastgeber das Spiel praktisch entschieden. Edin Dilaver brachte den FC Gänserndorf-Süd in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (75.). Für das 4:0 von Gänserndorf-Süd sorgte Michal Janik, der in Minute 79 mit einem direkten Freistoßtreffer zur Stelle war. In derselben Minute war Kevin Handzel vom SV Ebenthal des Platzes verwiesen worden. Dilaver gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Gänserndorf Süd (83.). Letztlich feierte der FC Gänserndorf-Süd gegen den SV Ebenthal nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die drei Punkte brachten für Gänserndorf-Süd keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Gänserndorf Süd derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Ebenthal ist der FC Gänserndorf-Süd weiter im Aufwind.

Die Abstiegssorgen des SV Ebenthal sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Ebenthal musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Ebenthal insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Ebenthal nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Gänserndorf-Süd tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SC Hohenruppersdorf an. Einen Tag später empfängt der SV Ebenthal den SC Matzen.

2. Klasse Marchfeld: FC Gänserndorf-Süd – SV Ebenthal, 5:0 (2:0)

83 Edin Dilaver 5:0

79 Michal Janik 4:0

75 Edin Dilaver 3:0

42 Safak Sisman 2:0

13 Safak Sisman 1:0

