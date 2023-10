Der SV Ebenthal zertrümmert den SC Matzen

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

2. Klasse Marchfeld: Über 80 Besucher kamen zum Spiel der 13. Runde nach Ebenthal und sahen zahlreiche Tore. Ebenthal fertigte den SC Matzen am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 8:0 ab. Der SV Ebenthal ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Matzen einen klaren Erfolg.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Ebenthal bereits in Front. Matthias Veit markierte in der dritten Minute die Führung. Vladimir Girman erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 17 Minuten auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Tomas Nagy schien die Partie bereits in der 36. Minute mit dem SV Ebenthal einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Manuel Steinkogler für Ebenthal war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). Der SV Ebenthal dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Fünf Treffer von Girman

Girman sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 7:0 (51./53./66.) aus der Perspektive von Ebenthal. Vladimir Girman besorgte in der Schlussphase schließlich den achten Treffer für den SV Ebenthal (78.). Am Ende fuhr der SV Ebenthal einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Ebenthal bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den SC Matzen in Grund und Boden spielte.

Ebenthal machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang elf. Der SV Ebenthal bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten.

Die Abstiegssorgen von Matzen sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Gasts im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 59 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Marchfeld. Der Tabellenletzte musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Matzen insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Gewinnen hatte bei Matzen zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits acht Spiele zurück.

Nach der klaren Niederlage gegen Ebenthal ist der SC Matzen weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Marchfeld.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Ebenthal auf den SC Hohenruppersdorf, Matzen spielt tags zuvor gegen den FC Marchfelder Bank Angern.

2. Klasse Marchfeld: SV Ebenthal – SC Matzen, 8:0 (4:0)

78 Vladimir Girman 8:0

66 Vladimir Girman 7:0

53 Vladimir Girman 6:0

51 Vladimir Girman 5:0

38 Manuel Steinkogler 4:0

36 Tomas Nagy 3:0

17 Vladimir Girman 2:0

3 Matthias Veit 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.