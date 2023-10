Ollersdorfs Stankovic besiegt Obersiebenbrunn

Details Montag, 30. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Vor einer Kulisse von 70 Zuschauern traf der SC Ollersdorf am Sonntag auf den SC Obersiebenbrunn. Der SC Ollersdorf erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Obersiebenbrunn. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Ollersdorf als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christian Stankovic traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Doch die Führung hielt nur zehn Minuten lang. Der SC Obersiebenbrunn markierte in der 15. Minute den Ausgleich durch Haim Güles. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SC Marchfelder Bank Ollersdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Stankovic in diesem Spiel (25.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Stankovic dreht groß auf

Nach einer guten Stunde schien das Spiel vorzeitig entschieden zu sein. Das 3:1 für den SC Ollersdorf stellte erneut Stankovic sicher. In der 61. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. In der 89. Minute legte Martin Simonik zum 4:1 zugunsten von Ollersdorf nach. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Marchfelder Bank Ollersdorf am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Obersiebenbrunn.

Der SC Ollersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Ollersdorf machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang zwölf. Der SC Marchfelder Bank Ollersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte der SC Ollersdorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Trotz der Niederlage belegt der SC Obersiebenbrunn weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Vier Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die Situation von Obersiebenbrunn ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Ollersdorf handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Am nächsten Samstag reist der SC Marchfelder Bank Ollersdorf zum SC Breitensee, zeitgleich empfängt der SC Obersiebenbrunn den SG Dürnkrut/Jedenspeigen.

2. Klasse Marchfeld: SC Marchfelder Bank Ollersdorf – SC Obersiebenbrunn, 4:1 (2:1)

89 Martin Simonik 4:1

61 Christian Stankovic 3:1

25 Christian Stankovic 2:1

15 Halim Gueles 1:1

5 Christian Stankovic 1:0

