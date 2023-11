Strasshof gewinnt Topspiel gegen Großschweinbarth deutlich

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Mit Strasshof und Großschweinbarth trafen sich am Samstag vor rund 210 Zuschauern zwei Topteams. Für den Gast schien der ASKÖ Strasshof SV aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:6-Niederlage stand. Strasshof ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Großschweinbarth einen klaren Erfolg.

Der ASKÖ Strasshof SV ging durch Nasuf Ibrahimi in der elften Minute in Führung. Bevor es in die Pause ging, hatte Raphael Marko noch das 1:1 des SV Großschweinbarth parat (42.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Strasshof drückt nach der Pause aufs Tempo

Santtu Uusitalo stellte die Weichen für Strasshof auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Milos Glisic schnürte einen Doppelpack (53./65.), sodass der Gastgeber fortan mit 4:1 führte. Der ASKÖ Strasshof SV baute die Führung aus, indem Dominik Leidner zwei Treffer nachlegte (68./92.). Kurz darauf traf Rene Stejskal in der Nachspielzeit für Großschweinbarth (92.). Letztlich feierte Strasshof gegen Großschweinbarth nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die drei Punkte brachten für den ASKÖ Strasshof SV keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Offensivabteilung von Strasshof funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 52-mal zu. Strasshof ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet zwölf Siege und zwei Unentschieden. In den letzten fünf Partien rief der ASKÖ Strasshof SV konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

Der SV Großschweinbarth hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz von Großschweinbarth hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Großschw. bisher zehn Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Strasshof tritt am kommenden Samstag beim SC Markgrafneusiedl an, der SV Großschweinbarth empfängt am selben Tag den SC Obersiebenbrunn.

2. Klasse Marchfeld: ASKÖ Strasshof SV – SV Großschweinbarth, 6:2 (1:1)

92 Rene Stejskal 6:2

92 Dominik Leidner 6:1

68 Dominik Leidner 5:1

65 Milos Glisic 4:1

53 Milos Glisic 3:1

51 Santtu Uusitalo 2:1

42 Raphael Marko 1:1

11 Nasuf Ibrahimi 1:0

