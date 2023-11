Dasdemir trifft vier Mal: FC Angern deklassiert Gänserndorf

Details Sonntag, 12. November 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Der FC Angern zog Gänserndorf vor etwa 80 Besuchern das Fell über die Ohren: 2:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. An der Favoritenstellung ließ der FC Marchfelder Bank Angern keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SV Gänserndorf einen Sieg davon.



Der FC Angern erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Harun Akaslan traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Denis Dasdemir (6.). Mit dem 3:0 durch Stefan Stojak schien die Partie bereits in der 23. Minute mit dem Tabellenführer einen sicheren Sieger zu haben. Für den nächsten Erfolgsmoment des FC Marchfelder Bank Angern sorgte Robert Siegl (28.), ehe Dasdemir das 5:0 markierte (44.). In der ersten Hälfte lieferte Gänserndorf eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete.

Dasdemir der Mann des Tages

Dasdemir gelang ein Doppelpack (48./51.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Stefan Markovic versenkte den Ball in der 73. Minute im Netz des FC Angern. Kurz vor Ultimo war noch Stefan Markovic zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des SV Gänserndorf verantwortlich (86.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der FC Marchfelder Bank Angern bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Wer soll den FC Angern noch stoppen? Der FC Marchfelder Bank Angern verbuchte gegen Gänserndorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Marchfeld weiter an. Offensiv sticht der FC Angern in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 73 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der FC Marchfelder Bank Angern weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Der SV Gänserndorf besetzt momentan mit 23 Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 30:30 ausgeglichen. Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Gänserndorf momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 43 Zählern befindet sich der FC Angern voll in der Spur. Die Formkurve des SV Gänserndorf dagegen zeigt nach unten.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 10.03.2024 empfängt der FC Marchfelder Bank Angern dann im nächsten Spiel den ASKÖ Strasshof SV, während Gänserndorf am gleichen Tag beim SC Matzen antritt.

2. Klasse Marchfeld: FC Marchfelder Bank Angern – SV Gänserndorf, 7:2 (5:0)

86 Stefan Markovic 7:2

73 Stefan Markovic 7:1

51 Denis Dasdemir 7:0

48 Denis Dasdemir 6:0

44 Denis Dasdemir 5:0

28 Robert Siegl 4:0

23 Stefan Stojak 3:0

6 Denis Dasdemir 2:0

4 Harun Akaslan 1:0

