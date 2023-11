Später Leidner-Treffer bringt Strasshof den Sieg in Markgrafneusiedl

Details Sonntag, 12. November 2023 00:02

2. Klasse Marchfeld: Rund 100 Besucher kamen zum Spiel der 15. Runde nach Markgrafneusiedl. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Strasshof mit 2:1 gegen Markgrafneusiedl gewann. Vollends überzeugen konnte der ASKÖ Strasshof SV dabei jedoch nicht.



Nach wenigen Minuten reklamierten die Gastgeber bereits Elfmeter, doch den gab der Unparteiische nicht.

Die Heimmannschaft mit einem Super Start in die Partie, hätten auch schon einen 11er bekommen müssen. Baller0109, Ticker-Reporter

In Halbzeit eins war das Spiel vor allem durch eine harte Gangart beider Seiten geprägt. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Leidner sorgt für den Auswärtserfolg

Es dauerte eine knappe Stunde, ehe der erste Trefefr fiel. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Berkan Tan sein Team in der 57. Minute.

Nach einem Fehlpass in der eigenen Hälfte schießt die Heimmannschaft ein Tor! Baller0109, Ticker-Reporter

Nach einem Eckball gelang den Gästen der 1:1-Ausgleich. Michael Nagy versenkte den Ball in der 80. Minute im Netz des SC Markgrafneusiedl.

Tor, Toor, Tooor für ASKÖ Strasshof SV zum 1:2. Nr 12 - der Tormann kann den Ball nicht festhalten und die Nr. 12 staubt ab! Baller0109, Ticker-Reporter

Ein später Treffer von Dominik Leidner, der in der Schlussphase per Abstauber erfolgreich war (91.), bedeutete die Führung für Strasshof. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der ASKÖ Strasshof SV Markgrafneusiedl 2:1.

In der Tabelle liegt der SC Markgrafneusiedl nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Acht Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Im letzten Hinrundenspiel errang Strasshof drei Zähler und weist als Tabellenzweiter nun insgesamt 41 Punkte auf. Die Offensive der Gäste in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Markgrafneusiedl war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 54-mal schlugen die Angreifer des ASKÖ Strasshof SV in dieser Spielzeit zu. Der ASKÖ Strasshof SV weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor.

Mit insgesamt 41 Zählern befindet sich Strasshof voll in der Spur. Die Formkurve des SC Markgrafneusiedl dagegen zeigt nach unten.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 10.03.2024 empfängt Markgrafneusiedl dann im nächsten Spiel den SC Obersiebenbrunn, während der ASKÖ Strasshof SV am gleichen Tag beim FC Marchfelder Bank Angern antritt.

2. Klasse Marchfeld: SC Markgrafneusiedl – ASKÖ Strasshof SV, 1:2 (0:0)

91 Dominik Leidner 1:2

80 Michael Nagy 1:1

57 Berkan Tan 1:0

