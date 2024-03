Breitensee feiert klaren Heimsieg über Gänserndorf

Spielberichte

2. Klasse Marchfeld: Dem vermeintlichen Underdog, Breitensee, wusste Gänserndorf nichts entgegenzusetzen und kassierte vor etwas mehr als 60 Besuchern ein herbes 1:4. Die Experten wiesen dem SV Gänserndorf vor dem Match gegen den SC Breitensee die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel beider Teams war 3:1 für Gänserndorf geendet.

Adam Bombicz brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn. Richard Kohl erhöhte den Vorsprung von Breitensee schon nach 26 Minuten auf 2:0. Bevor es in die Pause ging, hatte der SV Gänserndorf noch das 1:2 durch Fattoum Wael parat (42.). Der SC Breitensee führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Anschluss- bleibt nur Ehrentreffer

Dusan Krcho trug sich in der 57. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 3:1. Bombicz überwand den gegnerischen Schlussmann dann noch vom Elfmeterpunkt aus zum 4:1 für Breitensee (81.). Ein starker Auftritt ermöglichte der Heimmannschaft am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Gänserndorf.

Der SC Breitensee sprang mit diesem Erfolg auf den 13. Platz. Breitensee bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten.

Trotz der Niederlage belegt der SV Gänserndorf weiterhin den siebten Tabellenplatz. Der Gast verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Gänserndorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Der SC Breitensee wird am kommenden Freitag vom ASKÖ Strasshof SV empfangen. Als Nächstes steht der SV Gänserndorf dem SC Obersiebenbrunn gegenüber (Montag, 16:30 Uhr).

2. Klasse Marchfeld: SC Breitensee – SV Gänserndorf, 4:1 (2:1)

81 Adam Bombicz 4:1

57 Dusan Krcho 3:1

42 Fattoum Wael 2:1

26 Richard Kohl 2:0

15 Adam Bombicz 1:0

