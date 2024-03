Strasshof auch in Obersiebenbrunn ungeschlagen

Spielberichte

2. Klasse Marchfeld: Ein Tor machte den Unterschied – Strasshof siegte vor 80 Fans mit 2:1 gegen Obersiebenbrunn. Vollends überzeugen konnte der ASKÖ Strasshof SV dabei jedoch nicht. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem Tabellenprimus beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

In Minute 13 hatten die Gastgeber die erste Topchance durch einen Freistoß, der allerdings nur am Pfosten landete. Der Gast ging durch Edin Livadic in der 15. Minute in Führung.

Tor, Toor, Tooor für ASKÖ Strasshof SV zum 0:1. Edin Livadic köpft nach einer Ecke zur Führung für die Gäste ein. Manuel Prokop, Ticker-Reporter

In Minute 28 versuchten es die Heimsichen erneut und scheiterten diesmal am Gäste-Schlussmann. Bevor es in die Pause ging, hatte StrasshofsJürgen Hlinka noch das 2:0 parat (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Brendel-Treffer bringt nichts mehr ein

Kurz nach Wiederbeginn köpft Michel Amon nur knapp über das Tor (48.). Für das 1:2 des SC Obersiebenbrunn zeichnete Paul Brendel verantwortlich (60.).

Tor, Toor, Tooor für SC Obersiebenbrunn zum 1:2. Paul Brendel mit einem Traumtor. Er knallt das Ding aus rund 25 Metern ins rechte Kreuzeck. Manuel Prokop, Ticker-Reporter

Auch in den Schlussminuten kamen beide Mannschaften noch zu Torchancen, konnten aber keine mehr nutzen. Obwohl dem ASKÖ Strasshof SV nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Obersiebenbrunn zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz des SC Obersiebenbrunn derzeit nicht. Nun mussten sich die Gastgeber schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für Obersiebenbrunn sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Wer soll Strasshof noch stoppen? Der ASKÖ Strasshof SV verbuchte gegen den SC Obersiebenbrunn die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Marchfeld weiter an. Der Defensivverbund von Strasshof ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 17 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Strasshof bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der ASKÖ Strasshof SV 17 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Strasshof scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Kommenden Montag (16:30 Uhr) tritt Obersiebenbrunn beim SV Gänserndorf an. Nächsten Freitag (19:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des ASKÖ Strasshof SV mit dem SC Breitensee.

2. Klasse Marchfeld: SC Obersiebenbrunn – ASKÖ Strasshof SV, 1:2 (0:2)

60 Paul Brendel 1:2

40 Juergen Hlinka 0:2

15 Edin Livadic 0:1

