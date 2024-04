Gegen Gänserndorf-Süd: Erneuter Triumph von Strasshof

Spielberichte

Samstag, 20. April 2024

2. Klasse Marchfeld: Durch ein 3:1 holte sich Strasshof in der Partie gegen Gänserndorf-Süd vor 130 Besuchern drei Punkte. Der ASKÖ Strasshof SV hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel bei Gänserndorf Süd hatte Strasshof schlussendlich mit 9:1 gewonnen.

Die Gäste konnten den Favoriten in Halbzeit eins von Torerfolgen abhalten. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Nach der Pause schockten die Gäste den Titelaspiranten. Safak Sisman brachte den FC Gänserndorf-Süd in der 62. Spielminute in Führung. Doch nur zehn Minuten später war die Führung wieder dahin. Wieder nur zehn Minuten danach gab es Elfmeter für die Heimelf. Edin Livadic ließ sich in der 72. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den ASKÖ Strasshof SV. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Michael Nagy einen Treffer für den Ligaprimus im Ärmel hatte (82.). Michel Amon war es, der kurz vor Ultimo das 3:1 besorgte und die Heimmannschaft inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (86.). Am Ende verbuchte Strasshof gegen Gänserndorf-Süd die maximale Punkteausbeute.

Strasshof weiter voll im Titelrennen

Wer soll den ASKÖ Strasshof SV noch stoppen? Strasshof verbuchte gegen Gänserndorf Süd die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Marchfeld weiter an. Der Defensivverbund des ASKÖ Strasshof SV steht nahezu felsenfest. Erst 21-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Strasshof weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 20 Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor.

Trotz der Schlappe behalten die Gäste den zehnten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, zwei Remis und 13 Niederlagen hat Gänserndorf-Süd derzeit auf dem Konto.

Die Not von Gänserndorf Süd wird immer größer. Gegen den ASKÖ Strasshof SV verlor der FC Gänserndorf-Süd bereits das siebte Ligaspiel am Stück. Strasshof scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Der ASKÖ Strasshof SV hat nächste Woche den SV Ebenthal zu Gast. Kommenden Sonntag (16:30 Uhr) bekommt Gänserndorf-Süd Besuch vom SC Obersiebenbrunn.

2. Klasse Marchfeld: ASKÖ Strasshof SV – FC Gänserndorf-Süd, 3:1 (0:0)

86 Michel Amon 3:1

82 Michael Nagy 2:1

72 Edin Livadic 1:1

62 Safak Sisman 0:1

Details

