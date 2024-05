ASKÖ Strasshof SV triumphiert mit 4:1 über SC Hohenruppersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:17

In einer packenden Begegnung am Freitagabend setzte sich der ASKÖ Strasshof SV mit einem beeindruckenden 4:1 gegen den SC Hohenruppersdorf durch. Ein Spiel, das zunächst ausgeglichen schien, kippte in der zweiten Halbzeit zugunsten der Strasshofer, die ihre Chancen konsequent nutzten und einen verdienten Sieg einfuhren. Die Partie war geprägt von spannenden Wendungen und herausragenden Einzelleistungen, die das zahlreich erschienene Publikum begeisterten.

Ein Kampf der Titane beginnt

Die Anfangsminuten des Spiels waren von intensivem Abtasten geprägt, bis der SC Hohenruppersdorf in der 14. Minute durch Erik Zacek mit 1:0 in Führung ging. Dieses frühe Tor setzte den Ton für eine erste Halbzeit, in der die Hohenruppersdorfer versuchten, ihren Vorsprung auszubauen. Doch der ASKÖ Strasshof SV ließ sich nicht beirren und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 32. Minute gelang Steve Boldea der verdiente Ausgleich zum 1:1, was die Partie wieder völlig offen gestaltete. Mit diesem Gleichstand ging es in die Halbzeitpause, in der beide Teams sich neu ordnen und ihre Strategien für die zweite Hälfte festlegen konnten.

Die Strasshofer drehen auf

Die zweite Halbzeit gehörte dann klar den Strasshofern, die kurz nach Wiederanpfiff durch Nasuf Ibrahimi in der 48. Minute in Führung gingen. Ibrahimi, der eine überragende Leistung zeigte, konnte in der 85. Minute sogar noch nachlegen und erhöhte auf 3:1 für den ASKÖ Strasshof SV. Das Spiel schien nun entschieden, doch die Strasshofer hatten noch nicht genug. In der 90. Minute krönte Michael Nagy seine Leistung mit dem Tor zum 4:1-Endstand. Dieser Treffer besiegelte den Triumph der Strasshofer über die Hohenruppersdorfer in einer Partie, die vor allem durch eine starke zweite Halbzeit und effektive Chancenverwertung entschieden wurde.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach 91 Minuten abpfiff, stand ein verdienter Sieger fest: Der ASKÖ Strasshof SV hatte mit einer starken Teamleistung und beeindruckender Effizienz vor dem Tor den SC Hohenruppersdorf bezwungen. Dieser Sieg dürfte den Strasshofern zusätzlichen Schwung für die kommenden Spiele geben, während der SC Hohenruppersdorf sich von dieser Niederlage erholen und für die nächsten Begegnungen neu aufstellen muss.

2. Klasse Marchfeld: Strasshof : Hohenruppersdorf - 4:1 (1:1)

90 Michael Nagy 4:1

85 Nasuf Ibrahimi 3:1

48 Nasuf Ibrahimi 2:1

32 Steve Boldea 1:1

14 Erik Zacek 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.