Spannung pur: SC Großengersdorf dreht das Spiel gegen FC Angern

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:16

Ein Fußballabend, der in Erinnerung bleiben wird: In einer dramatischen Partie setzte sich der SC Großengersdorf in letzter Minute mit 4:3 gegen den FC Angern durch. Von der ersten bis zur letzten Minute bot das Spiel alles, was das Fußballherz begehrt: eine rasante Aufholjagd, sieben Tore und einen Siegtreffer in der Nachspielzeit. Die Zuschauer wurden Zeugen eines wahren Fußballspektakels, das bis zur letzten Sekunde Spannung versprach.

Ein furioser Start für Großengersdorf

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für den SC Großengersdorf, als Patrick Mauser bereits in der 2. Minute das erste Tor des Spiels erzielte. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für die Anfangsphase, in der die Großengersdorfer ihre Offensivbemühungen unmittelbar mit einem weiteren Tor durch Halim Güles in der 7. Minute belohnten. Der FC Angern schien von diesem Doppelschlag zunächst überwältigt, fand jedoch schnell zurück ins Spiel und startete eine bemerkenswerte Aufholjagd. Stefan Stojak läutete mit seinem Tor in der 9. Minute die Wende ein, gefolgt von weiteren Treffern durch Markus Blum in der 21. Minute und Fabian Van Eckert in der 25. Minute, die den FC Angern vorübergehend mit 3:2 in Führung brachten.

Ein Wechselbad der Gefühle

Die Großengersdorfer, die sich einer plötzlichen Rücklage gegenübersahen, ließen sich jedoch nicht entmutigen. In der 38. Minute erzielte Timur Peker den Ausgleich zum 3:3, was das Spiel wieder vollkommen offen gestaltete. Beide Mannschaften lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, mit Chancen auf beiden Seiten. Doch es war der SC Großengersdorf, der den entscheidenden Schlag setzen konnte. In der 90. Minute traf Dogan Karasu zum 3:4, ein Tor, das letztendlich den Ausgang der Partie besiegelte. Trotz sechs Minuten Nachspielzeit gelang es dem FC Angern nicht mehr, das Blatt erneut zu wenden.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach 96 Minuten abpfiff, stand der SC Großengersdorf als Sieger fest. Dieses Ergebnis unterstreicht die Entschlossenheit und Kampfkraft der Großengersdorfer, die eine frühe Führung aus der Hand gaben, aber nie aufhörten zu kämpfen und schließlich mit einem späten Siegtreffer belohnt wurden. Der FC Angern hingegen zeigte eine beeindruckende Moral, indem sie einen frühen Rückstand umkehrten, musste am Ende aber dennoch die bittere Pille einer Niederlage in letzter Minute schlucken. Ein Fußballspiel, das die Fans beider Mannschaften so schnell nicht vergessen werden.

2. Klasse Marchfeld: FC Angern : Großengersdorf - 3:4 (3:3)

95 Dogan Karasu 3:4

38 Timur Peker 3:3

25 Fabian Van Eckert 3:2

21 Markus Blum 2:2

9 Stefan Stojak 1:2

7 Halim Güles 0:2

2 Patrick Mauser 0:1

