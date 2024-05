Spektakulärer Triumph: Großschweinbarth deklassiert Matzen mit 11:0

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:20

In einer beeindruckenden Vorstellung im Rahmen der 25. Runde der 2. Klasse Marchfeld, ließ der Sportverein Großschweinbarth dem SC Matzen keine Chance und feierte einen grandiosen 11:0-Sieg. Schon zur Halbzeit stand es 4:0 für die Hausherren, doch in der zweiten Halbzeit legten die Großschweinbarther noch eine Schippe drauf und vervollständigten das Fußballfest mit insgesamt elf Toren.

Explosiver Start und eine souveräne erste Hälfte

Bereits in der ersten Minute nach dem Anpfiff zeigte Großschweinbarth, dass sie das Spielfeld dominieren wollten. Der erste Treffer ließ nicht lange auf sich warten: In der 31. Minute eröffnete Karl Geritzer den Torreigen und brachte die Großschweinbarther mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später verdoppelte Raphael Marko das Ergebnis, indem er gekonnt den Ball im Netz des SC Matzen versenkte. Die Matzener fanden kaum Antworten auf das aggressive und zielstrebige Spiel der Heimmannschaft. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 39. Minute, erhöhte Andreas Mauser auf 3:0, gefolgt von einem weiteren Tor durch Raphael Marko zwei Minuten später, was den Halbzeitstand auf 4:0 setzte.

Zweite Halbzeit: Ein Torfeuerwerk

Ohne den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, starteten die Großschweinbarther in die zweite Halbzeit. Schon sechs Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Rene Stejskal das 5:0, was den Beginn einer persönlichen Torserie markierte. Adrian Kral trug sich in der 54. Minute mit einem Treffer zum 6:0 in die Torschützenliste ein, gefolgt von Jonas Ofenböck, der in der 64. Minute das 7:0 markierte. Ofenböck ließ nicht locker und erzielte in der 72. Minute das achte Tor für Großschweinbarth. Rene Stejskal übernahm dann wieder die Bühne und erzielte in der 74. Minute das 9:0 und nur drei Minuten später das 10:0. Der Schlusspunkt wurde von Rene Stejskal in der 83. Minute gesetzt, der mit seinem insgesamt vierten Tor des Tages das Ergebnis auf 11:0 schraubte.

Die Überlegenheit von Großschweinbarth war während des gesamten Spiels unübersehbar, und der SC Matzen konnte zu keiner Phase des Spiels eine Bedrohung darstellen. Mit präzisen Pässen, strategischem Positionsspiel und einer beeindruckenden Effizienz vor dem Tor unterstrichen die Großschweinbarther ihre Ambitionen in der Liga. Der Schlusspfiff besiegelte den enormen Erfolg und ließ die Fans des SV Großschweinbarth jubeln, während die Spieler des SC Matzen das Feld sichtlich niedergeschlagen verließen.

Das Endergebnis von 11:0 unterstreicht die Stärke und das Potenzial von Großschweinbarth in dieser Saison und wird sicherlich als eines der denkwürdigsten Spiele in die Annalen des Vereins eingehen. Es war ein Fußballfest, das von Beginn an von einem Team dominiert wurde und das in dieser Form selten zu sehen ist.

2. Klasse Marchfeld: Großschw. : Matzen - 11:0 (4:0)

83 Rene Stejskal 11:0

77 Rene Stejskal 10:0

74 Rene Stejskal 9:0

72 Jonas Ofenböck 8:0

64 Jonas Ofenböck 7:0

54 Adrian Kral 6:0

51 Rene Stejskal 5:0

41 Raphael Marko 4:0

39 Andreas Mauser 3:0

33 Raphael Marko 2:0

31 Karl Geritzer 1:0

