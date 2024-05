ASKÖ Strasshof SV triumphiert mit 6:2 gegen SC Simsek Bau Großengersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:24

In einer aufregenden Partie der 2. Klasse Marchfeld dominierte der ASKÖ Strasshof SV von Anfang an gegen SC Simsek Bau Großengersdorf und sicherte sich einen deutlichen 6:2 Heimsieg. Die Strasshofer zeigten eine beeindruckende Leistung, wobei Milos Glisic besonders hervorstach, indem er die ersten beiden Tore erzielte. Trotz eines Aufbäumens der Gäste in der zweiten Halbzeit, konnte Großengersdorf die dominante Führung von Strasshof nicht ernsthaft gefährden.

Frühe Führung und Dominanz der Heimmannschaft

Der ASKÖ Strasshof SV legte einen Blitzstart hin, als Milos Glisic bereits in der 3. Minute den Führungstreffer erzielte. Nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite schob er den Ball souverän ins Netz. Nur zwei Minuten später doppelte der gleiche Spieler nach einem herausragenden Solo von links zum 2:0 nach. Die Strasshofer zeigten sich weiterhin aggressiv und erweiterten ihre Führung in der 20. Minute durch Jürgen Hlinka, der nach einem Fehlpass des gegnerischen Torwarts zum 3:0 einschob. In der 33. Minute erhöhte Santtu Uusitalo nach einer Flanke von der linken Seite auf 4:0. Die erste Halbzeit endete mit einem weiteren Tor durch Michel Amon, der in der 45. Minute einen Elfmeternachschuss verwandelte, nachdem der erste Versuch gehalten wurde.

Großengersdorf kämpft, aber Strasshof behält die Oberhand

Tor, Toor, Tooor für SC Simsek Bau Großengersdorf zum 5:1 ein toller Weitschuss! Baller0109, Ticker-Reporter

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte der SC Großengersdorf mehr Entschlossenheit. In der 52. Minute gelang es Maximilian Mazura mit einem spektakulären Weitschuss, den Spielstand auf 5:1 zu verkürzen. Neun Minuten später schloss Patrick Mauser für die Großengersdorfer nach einem Eckball zum 5:2 ab. Doch der ASKÖ Strasshof SV ließ sich nicht beirren und stellte in der 89. Minute durch Ertan Erfidan nach einem weiteren Eckball den alten Abstand wieder her und besiegelte damit den Endstand von 6:2.

Das Spiel endete mit einem Foul an der Nummer 11 von Großengersdorf in der 90. Minute, was die letzte nennenswerte Aktion des Spiels darstellte. Trotz der späten Gegenwehr von Großengersdorf konnte der ASKÖ Strasshof SV einen überzeugenden und verdienten Sieg feiern. Mit diesem Ergebnis setzt der Arbeitersportklub Strasshof ein starkes Zeichen in der Liga und untermauert seine Ambitionen für die laufende Saison.

Letzte Aktion des Spiels ist ein Foul an die Nr 11, die Rettung wurde bereits alarmiert. Baller0109, Ticker-Reporter

Die Fans des ASKÖ Strasshof SV verließen das Stadion mit einem Lächeln, während die Großengersdorfer Mannschaft sich auf die Rückreise vorbereiten musste, um die Fehler dieser Partie zu analysieren und daraus zu lernen. Der fulminante Sieg der Strasshofer wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, besonders die beeindruckende erste Halbzeit, die die Weichen für den restlichen Spielverlauf stellte.

2. Klasse Marchfeld: Strasshof : Großengersdorf - 6:2 (5:0)

89 Ertan Erfidan 6:2

61 Patrick Mauser 5:2

52 Maximilian Mazura 5:1

50 Michel Amon 5:0

33 Santtu Uusitalo 4:0

20 Jürgen Hlinka 3:0

5 Milos Glisic 2:0

3 Milos Glisic 1:0

