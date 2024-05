Gerechtes Unentschieden: ATSV Weikendorf und SV Ebenthal teilen Punkte

Spielberichte

In einer packenden Begegnung der 26. Runde in der 2. Klasse Marchfeld endete das Duell zwischen dem ATSV Weikendorf und dem SV Ebenthal mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und strategischem Geschick beider Teams, die bis zum Schlusspfiff um jeden Ball kämpften.

Früher Rückschlag und verpasste Chancen

Das Spiel begann turbulent mit einem frühen Tor für die Gäste aus Ebenthal. Bereits in der 2. Minute netzte Manuel Steinkogler für den SV Ebenthal ein und setzte die Weikendorfer unter Druck. Trotz des frühen Rückstandes ließen sich die Weikendorfer nicht entmutigen und suchten nach Wegen, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden. Ihre Bemühungen wurden jedoch zunächst nicht belohnt, insbesondere nachdem ein Elfmeter von Ebenthal in der 18. Minute verschossen wurde, was den Gästen hätte helfen können, ihre Führung auszubauen.

Während der ersten Halbzeit dominierten die Ebenthaler phasenweise das Spielgeschehen, doch die Weikendorfer Defensive hielt stand. Kurz vor der Halbzeitpause gab es noch eine hervorragende Parade des Weikendorfer Torhüters nach einem kraftvollen Kopfball der Ebenthaler, was den Halbzeitstand von 0:1 sicherte.

Spannende zweite Hälfte und Ausgleichstreffer

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Weikendorf den Druck auf das gegnerische Tor.

Dies führte in der 60. Minute zum verdienten Ausgleich durch Denis Bolf, der die Spannung im Spiel nochmals steigerte. Die Weikendorfer drängten auf den Führungstreffer, besonders in der Phase nach dem Ausgleich, als sie wiederholt das Tor der Ebenthaler belagerten.

Trotz starker Offensivbemühungen und einem soliden Zweikampf der Ebenthaler Verteidigung in der 80. Minute gelang es keinem der Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

In den letzten Minuten des Spiels wurde die Begegnung noch hitziger. Einem Tor von Weikendorf stand nur noch die rettende Tat eines Ebenthaler Verteidigers im Weg, der in der 84. Minute einen Schuss auf der Linie klärte. Die Ebenthaler, die bereits in Unterzahl waren, nachdem Werner Veit in der 88. Minute die Gelb-Rote Karte sah, verteidigten mit Mann und Maus.

Das Spiel endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden, wobei beide Teams bis zum letzten Pfiff um jeden Punkt kämpften. Dieses Ergebnis spiegelt die ausgeglichene Natur des Spiels wider, in dem beide Mannschaften ihre Phasen der Überlegenheit hatten, aber letztendlich keiner den Sieg für sich beanspruchen konnte. Der Kampfgeist und die Entschlossenheit beider Teams waren bis zum Schluss spürbar, was die Zuschauer mit einem spannenden Fußballnachmittag belohnte.

2. Klasse Marchfeld: Weikendorf : Ebenthal - 1:1 (0:1)

60 Denis Bolf 1:1

2 Manuel Steinkogler 0:1

