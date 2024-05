SC Obersiebenbrunn dreht das Spiel und siegt in Großengersdorf

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 17:50

In einer interessanten Begegnung der 27. Runde der 2. Klasse Marchfeld setzte sich der SC Obersiebenbrunn beim SC Großengersdorf am Feiertag mit 3:1 durch. Trotz einer frühen Führung der Gastgeber gelang es den Obersiebenbrunnern, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen und schließlich den Sieg einzufahren.

Hausherren mit Start nach Maß

Bereits in der Anfangsphase zeigte sich Großengersdorf offensiv eingestellt. In der vierten Minute setzte Patrick Nikolaidis den ersten Schuss aus 19 Metern knapp über das Tor. Nur eine Minute später verpasste Dogan Karasu aus zwei Metern eine Hereingabe von rechts und schoss über den Kasten.

Die Bemühungen der Heimischen zahlten sich jedoch in der zehnten Minute aus. Nach einem Freistoß kam Patrick Mauser an den abprallenden Ball und schoss flach ins linke Eck. Via Innenstange landete der Ball im Tor und die Gastgeber gingen in Führung. Weitere Chancen ließen nicht lange auf sich warten: In der 18. Minute zog Felix Schmölz aus 25 Metern ab, doch der Schuss war zu zentral und Goalie Tomas Drinka hielt sicher.

Die erste Halbzeit verlief insgesamt zugunsten der Hausherren, die das Spielgeschehen weitgehend kontrollierten. Kurz vor der Halbzeitpause hätte Halim Güles beinahe das 2:0 erzielt, doch sein Treffer wurde wegen Abseits aberkannt.

Obersiebenbrunn dreht das Spiel und erreicht die Siegerstraße

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild. Der SC Obersiebenbrunn kam stark aus der Kabine und drückte auf den Ausgleich. In der 48. Minute war es dann soweit: Nach einer Ecke von rechts stieg Manuel Manojlovic am höchsten und köpfte zum 1:1 ein.

Die Gäste legten nach und erhöhten in der 52. Minute auf 2:1. Matthias Koglbauer traf von halbrechts im Strafraum per Flachschuss ins linke Eck. Großengersdorf versuchte zu reagieren und hatte durch Florian Winiarski in der 58. Minute eine gute Chance, doch sein Versuch ging daneben.

In der 59. Minute machte Eddi Romanic alles klar. Nach einer Ecke köpfte Romanic zum 3:1 für Obersiebenbrunn ein. Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht auf und hatten weitere Chancen, wie etwa Schmölz in der 83. Minute, der im Eins-gegen-Eins an Tormann Drinka scheiterte und beim Nachschuss nur das Außennetz traf.

Auch in der Schlussphase blieb es spannend. Nikolaidis hatte in der 90. Minute noch eine große Möglichkeit, doch ein Verteidiger blockte seinen Schuss im Strafraum. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff und der SC Obersiebenbrunn durfte sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen.

2. Klasse Marchfeld: Großengersdorf : Obersiebenbrunn - 1:3 (1:0)

59 Eddi Romanic 1:3

52 Matthias Kogelbauer 1:2

48 Manuel Manojlovic 1:1

10 Patrick Mauser 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.