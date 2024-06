Alle Neune! Tabellenführer schickt SG Dürnkrut/Jedenspeigen mit 9:1-Packung auf die Heimreise

Spielberichte

Der ASKÖ Strasshof SV feierte in der 28. Runde der 2. Klasse Marchfeld einen überragenden Heimsieg gegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen und ließ den Gästen mit einem Endstand von 9:1 keine Chance. Schon zur Halbzeit führten die Strasshofer, die mit dem 24. Saisonsieg die Tabellenführung festigten, mit 5:0 und untermauerten ihre Dominanz auch in der zweiten Spielhälfte. Insbesondere Milos Glisic und Jürgen Hlinka stachen mit starken Leistungen hervor und trugen maßgeblich zum klaren Sieg bei.

Ligaprimus mit früher 3:0-Führung

Das Spiel begann mit einem furiosen Auftakt für den SV Strasshof. Bereits in der 2. Minute brachte Michel Amon seine Mannschaft in Führung, als er den herausstürmenden Gästegoalie Elias Kindl überlupfte. Nur vier Minuten später erhöhte Jürgen Hlinka auf 2:0, nachdem er Torwart Kindl umkurvte und ins leere Tor einschob.

Die Strasshofer setzten ihren Offensivdrang unermüdlich fort. In der 20. Minute erzielte Milos Glisic das 3:0 nach einer präzisen Hereingabe von der rechten Seite. Die Dürnkruter hatten zu diesem Zeitpunkt kaum eine Möglichkeit, sich zu entfalten, und wurden in die Defensive gedrängt.

Die Dominanz der Hausherren wurde in der 34. Minute weiter unterstrichen, als Dominic Lock nach einem gelungenen Dribbling von Glisic zum 4:0 einschob. Noch vor der Halbzeitpause setzte Manuel Pfeiler den Schlusspunkt der ersten Hälfte und erhöhte nach einer schönen Kombination auf 5:0.

Strasshof legt vier Tore nach

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Die Strasshofer spielten weiter offensiv und ließen den Gästen wenig Raum. In der 67. Minute machte Santtu Uusitalo nach einer Vorlage von Glisic das halbe Dutzend voll. Auch die Dürnkruter kamen in der zweiten Hälfte zu ihrem Ehrentreffer. Dominic Kitzl erzielte in der 71. Minute aus großer Distanz das 6:1 und sorgte damit für einen kurzen Lichtblick auf Seiten der Gäste.

Doch der Tabellenführer ließ nicht nach. Nur eine Minute nach dem Gegentreffer stellte Hlinka mit seinem zweiten Treffer des Abends den alten Abstand wieder her und markierte das 7:1. In der 84. Minute baute Alexander Schultes, nach einem Stanglpass von Markus Majefsky, die Führung auf 8:1 aus. Den Schlusspunkt setzte Pfeiler in der 88. Minute, als er nach einem Lattenschuss des eingewechselten Ertan Erfidan per Kopfball zum 9:1-Endstand traf.

Die SG Dürnkrut/Jedenspeigen konnte den überlegenen Strasshofern nichts entgegensetzen und war während des gesamten Spiels meist in der Defensive gebunden. Der Tabellenführer präsentierte sich in herausragender Form und dominierte das Geschehen über die gesamte Spieldauer hinweg. Mit diesem beeindruckenden Sieg festigte der SV Strasshof die Tabellenführung.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Manuel Prokop (2421 Bonuspunkte)

2. Klasse Marchfeld: Strasshof : Dürnkrut/Jedenspeigen - 9:1 (5:0)

88 Manuel Pfeiler 9:1

84 Alexander Schultes 8:1

80 Jürgen Hlinka 7:1

71 Dominic Kitzl 6:1

67 Santtu Uusitalo 6:0

45 Manuel Pfeiler 5:0

34 Eigentor durch Tomas Knap 4:0

20 Milos Glisic 3:0

6 Jürgen Hlinka 2:0

2 Michel Amon 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Manuel Prokop mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.