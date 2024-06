SV Ebenthal siegt in dramatischer Schlussphase gegen SC Matzen

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:19

In einer packenden Begegnung zwischen dem SC Matzen und dem SV Ebenthal setzte sich der Sportverein Ebenthal in den letzten Minuten mit 4:3 durch. Nachdem der SC Matzen zur Halbzeit mit 1:0 in Führung lag und im zweiten Durchgang sogar auf 3:0 erhöhte, drehten die Ebenthaler die Partie mit einer beeindruckenden Aufholjagd und sicherten sich den Sieg. Die Zuschauer erlebten ein wahres Torfestival, bei dem besonders die Schlussphase für reichlich Spannung sorgte.

Starker Start des SC Matzen

Das Spiel begann um 17:30 Uhr und schon früh zeichnete sich ab, dass der SC Matzen die Oberhand gewinnen wollte. In der 25. Minute war es dann soweit: Mehmet Özcan brachte den SC Matzen mit 1:0 in Führung und sorgte für den ersten Höhepunkt der Partie. Der Sportclub Matzen dominierte die erste Hälfte, konnte jedoch keine weiteren Tore erzielen, sodass es mit diesem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause ging.

Nach dem Seitenwechsel machte der SC Matzen dort weiter, wo er aufgehört hatte. In der 61. Minute erhöhte Wolfgang Stockinger auf 2:0 und die Matzener schienen auf einem sicheren Weg zum Sieg zu sein. Die Gastgeber zeigten sich spielerisch überlegen und in der 72. Minute war es Emirhan Ates, der das 3:0 für den Sportclub Matzen erzielte. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel entschieden, doch die Gäste aus Ebenthal hatten andere Pläne.

Aufholjagd und Last-Minute-Sieg für SV Ebenthal

Der SV Ebenthal gab sich trotz des deutlichen Rückstands nicht geschlagen und startete eine beeindruckende Aufholjagd. In der 78. Minute gelang Vladimir Girman der Anschlusstreffer zum 3:1. Die Ebenthaler bekamen dadurch neuen Schwung und drängten auf weitere Tore. Nur vier Minuten später, in der 82. Minute, traf Patrick Heffermejer zum 3:2 und das Spiel war wieder offen.

Die Spannung stieg ins Unermessliche, als Rene Kopp in der 84. Minute den Ausgleich zum 3:3 erzielte. Die Partie stand nun auf Messers Schneide, und beide Teams kämpften erbittert um den Sieg. In der letzten regulären Spielminute war es erneut Vladimir Girman, der mit seinem zweiten Tor des Abends den 4:3-Endstand für den SV Ebenthal markierte. Die Matzener konnten in den verbleibenden Sekunden nichts mehr entgegensetzen und mussten sich schließlich geschlagen geben.

Mit diesem spektakulären Comeback sicherte sich der SV Ebenthal drei Punkte und zeigte eine bemerkenswerte Moral. Der SC Matzen hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen, nachdem er eine scheinbar komfortable Führung aus der Hand gegeben hatte. Die Zuschauer erlebten ein hochspannendes Spiel, das bis zur letzten Sekunde für Dramatik und Unterhaltung sorgte.

2. Klasse Marchfeld: Matzen : Ebenthal - 3:4 (1:0)

89 Vladimir Girman 3:4

84 Rene Kopp 3:3

82 Patrick Heffermejer 3:2

78 Vladimir Girman 3:1

72 Emirhan Ates 3:0

61 Wolfgang Stockinger 2:0

25 Mehmet Özcan 1:0

Details

