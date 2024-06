FC Angern dominiert SC Markgrafneusiedl mit 5:1

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:21

Der FC Angern hat in einem überzeugenden Auftritt den SC Markgrafneusiedl mit 5:1 besiegt. In einem spannenden Spiel, das in der 28. Runde der 2. Klasse Marchfeld ausgetragen wurde, zeigten die Gastgeber eine beeindruckende Offensivleistung. Schon früh zeichnete sich der deutliche Sieg ab, als der FC Angern den Grundstein für ihren Triumph legte.

Blitzstart und schnelle Ausgleich

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 2. Minute brachte Fabian Van Eckert den FC Angern mit einem schnellen Tor in Führung. Der Angreifer nutzte eine frühe Unachtsamkeit in der Abwehr von Markgrafneusiedl und sorgte damit für einen Traumstart seiner Mannschaft. Der FC Angern dominierte die Anfangsphase und setzte den Gegner weiter unter Druck.

Doch die Freude über die Führung hielt nicht lange an. Nur elf Minuten später, in der 13. Minute, gelang es Muhammed Bayram vom SC Markgrafneusiedl, den Ausgleich zu erzielen. Bayram nutzte eine Gelegenheit und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Der Spielstand von 1:1 schien ein Versprechen für ein ausgeglichenes und spannendes Spiel zu sein.

FC Angern stellt die Weichen

In der 35. Minute schlug der FC Angern erneut zu. Ayhan Akaslan erzielte das 2:1 für die Gastgeber. Mit diesem Treffer gelang es dem Fußballclub Angern, wieder die Führung zu übernehmen und die Kontrolle über das Spiel zurückzugewinnen. Die erste Halbzeit endete mit diesem Spielstand, und beide Mannschaften gingen mit unterschiedlichen Gefühlen in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich rasant wie die erste. In der 49. Minute erzielte erneut Fabian Van Eckert ein Tor und baute die Führung des FC Angern auf 3:1 aus. Mit diesem Tor war die Vorentscheidung gefallen, und der FC Angern ließ nicht nach.

Das Spiel war nun eindeutig in der Hand des FC Angern, und die Mannschaft von Markgrafneusiedl hatte kaum noch Chancen, das Spiel zu drehen. In der 61. Minute setzte Xhevat Jasari einen weiteren Akzent und erhöhte auf 4:1 für den FC Angern. Die Gäste hatten dem Angriffswirbel der Gastgeber nichts mehr entgegenzusetzen.

Schlusspunkt und Platzverweis

Den Schlusspunkt setzte erneut Xhevat Jasari in der 77. Minute. Mit seinem zweiten Treffer des Abends erhöhte er auf 5:1 und machte endgültig den Deckel auf das Spiel. Jasari zeigte sich in Topform und trug maßgeblich zum Kantersieg seiner Mannschaft bei.

In der 80. Minute musste Markgrafneusiedl einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Jan Herzig sah die Gelb/Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Damit waren die letzten Hoffnungen der Gäste auf eine mögliche Aufholjagd endgültig zunichte gemacht.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem klaren 5:1-Sieg für den FC Angern. Die Gastgeber überzeugten auf ganzer Linie und sicherten sich verdiente drei Punkte. Der FC Angern präsentierte sich in Bestform und ließ dem SC Markgrafneusiedl keine Chance. Ein beeindruckender Auftritt, der die Ambitionen des FC Angern unterstreicht.

2. Klasse Marchfeld: FC Angern : Markgrafneusiedl - 5:1 (2:1)

77 Xhevat Jasari 5:1

61 Xhevat Jasari 4:1

49 Fabian Van Eckert 3:1

35 Ayhan Akaslan 2:1

13 Muhammed Bayram 1:1

2 Fabian Van Eckert 1:0

