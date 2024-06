Spektakulärer 4:3-Sieg für SC Breitensee gegen SC Ollersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:47

In einem mitreißenden Spiel der 2. Klasse Marchfeld lieferten sich der SC Ollersdorf und der SC Breitensee ein packendes Duell, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Trotz eines Hin und Her auf dem Spielfeld konnte der SC Breitensee am Ende den Sieg für sich verbuchen. Mit einem finalen Tor in der 89. Minute gewann Breitensee 4:3 und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Erste Halbzeit: Ausgleich nach zähem Beginn

Das Spiel startete um 19:30 Uhr mit dem Anpfiff durch den Schiedsrichter. Schon früh zeigte sich, dass beide Mannschaften entschlossen waren, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. In der 22. Minute setzte Adam Bombicz ein erstes Ausrufezeichen für die Gäste und brachte den SC Breitensee mit 1:0 in Führung. Ein gut platzierter Schuss ließ dem Torwart des SC Ollersdorf keine Chance.

Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 33. Minute gelang Kevin Bolf der Ausgleich zum 1:1, was den Enthusiasmus auf den Rängen der Ollersdorfer Fans spürbar steigerte. Das Spiel war nun wieder völlig offen und es entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch.

Nur zehn Minuten später, kurz vor der Halbzeitpause, erzielte Dusan Krcho das 2:1 für den SC Breitensee in der 43. Minute. Doch die Freude währte nur kurz, denn fast im Gegenzug stellte Markus Horak den erneuten Gleichstand her. Mit einem gezielten Schuss ins rechte Eck markierte er das 2:2 für die Ollersdorfer in der 45. Minute. So ging es mit einem gerechten Unentschieden in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Drama bis zum Abpfiff

Die zweite Hälfte begann ebenso intensiv wie die erste endete. Beide Teams zeigten viel Einsatz und kämpften um jede Chance. In der 76. Minute konnte Marcel Novak die Ollersdorfer mit einem eleganten Treffer wieder in Führung bringen. Das 3:2 ließ die Hoffnung auf einen Heimsieg erneut aufleben.

Doch der SC Breitensee gab nicht auf. Nur zwei Minuten später, in der 78. Minute, erzielte Manfred Steiner das erneute Unentschieden zum 3:3. Die Spannung auf dem Spielfeld und unter den Zuschauern war förmlich greifbar.

Als die Nachspielzeit bereits in Sicht war, gelang Richard Kohl das entscheidende Tor. In der 89. Minute traf er für den SC Breitensee und sicherte seinem Team den Siegtreffer zum 4:3. Die Ollersdorfer versuchten noch einmal alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen, doch es blieb ihnen nicht genug Zeit.

Nach zwei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und die Spieler des SC Breitensee konnten ihren knappen, aber verdienten Sieg feiern. Der Endstand von 4:3 zeigt, wie ausgeglichen und spannend diese Begegnung war.

2. Klasse Marchfeld: Ollersdorf : Breitensee - 3:4 (2:2)

89 Richard Kohl 3:4

78 Manfred Steiner 3:3

76 Marcel Novak 3:2

45 Markus Horak 2:2

43 Dusan Krcho 1:2

33 Kevin Bolf 1:1

22 Adam Bombicz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.