Obersiebenbrunn triumphiert in Dürnkrut/Jedenspeigen: Ein umkämpfter Sieg mit 0:2

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:49

In einer spannenden Begegnung zwischen SG Dürnkrut/Jedenspeigen und SC Obersiebenbrunn konnten die Gäste aus Obersiebenbrunn einen verdienten 0:2-Sieg einfahren. Schon früh in der Partie stellten die Obersiebenbrunner die Weichen auf Sieg, während die Dürnkruter trotz beherztem Einsatz keinen Treffer erzielten. Mit Toren in beiden Halbzeiten sicherten sich die Obersiebenbrunner wichtige Punkte in der 2. Klasse Marchfeld.

Frühe Führung für Obersiebenbrunn

Die Partie begann mit einem frühen Paukenschlag. Schon in der ersten Minute wurde das Spiel zwischen SG Dürnkrut/Jedenspeigen und SC Obersiebenbrunn angepfiffen, und keine sieben Minuten später folgte das erste Highlight des Abends. Patrick Schillinger brachte die Gäste aus Obersiebenbrunn in der achten Spielminute mit einem gezielten Schuss mit 0:1 in Führung. Dieses frühe Tor setzte die Gastgeber aus Dürnkrut/Jedenspeigen sofort unter Druck, die daraufhin versuchten, schnell eine Antwort zu finden.

Die Dürnkruter bemühten sich, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehrreihe der Obersiebenbrunner hielt stand. Trotz mehrerer vielversprechender Angriffe gelang es dem Sportclub Dürnkrut nicht, den Ball im Netz unterzubringen. So blieb es bis zur Halbzeitpause bei der knappen Führung für die Gäste, die mit einer soliden Defensivleistung glänzten.

Matthias Kogelbauer baut die Führung aus

Auch nach der Halbzeitpause änderte sich das Bild kaum. Die Dürnkruter zeigten sich weiterhin kämpferisch und drängten auf den Ausgleich, doch die Defensive der Obersiebenbrunner war gut organisiert und ließ wenig zu. In der 51. Spielminute gelang den Gästen dann der entscheidende Schlag, als Matthias Kogelbauer das 0:2 erzielte. Mit diesem Tor schien das Spiel vorentschieden, denn die Dürnkruter standen nun vor einer nahezu unüberwindbaren Aufgabe.

Die Gastgeber aus Dürnkrut/Jedenspeigen versuchten zwar weiterhin, das Blatt zu wenden, doch die Abwehr der Obersiebenbrunner ließ nichts mehr anbrennen. Die Zeit verstrich, und die Gäste verteidigten ihre Führung konsequent. In der Schlussphase des Spiels kam es dann noch zu einem unschönen Zwischenfall: In der 90. Minute sah Eddi Romanic von SC Obersiebenbrunn die Gelb/Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen.

Doch auch in Unterzahl brachten die Obersiebenbrunner den Sieg über die Zeit. Nach insgesamt 95 Minuten Spielzeit endete die Partie mit einem 0:2 zugunsten von SC Obersiebenbrunn. Die Gäste konnten sich über drei verdiente Punkte freuen, während der Sportclub Dürnkrut mit leeren Händen dastand.

Das Ergebnis spiegelt die kämpferische Leistung der Obersiebenbrunner wider, die mit einer starken Defensivleistung und effizienten Offensivaktionen den Grundstein für ihren Erfolg legten. Der frühe Führungstreffer und das Tor in der zweiten Halbzeit machten den Unterschied aus und besiegelten den verdienten Auswärtssieg.

2. Klasse Marchfeld: Dürnkrut/Jedenspeigen : Obersiebenbrunn - 0:2 (0:1)

51 Matthias Kogelbauer 0:2

8 Patrick Schillinger 0:1

