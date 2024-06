Dramatischer Sieg für SC Ollersdorf: 4:3 gegen ATSV Weikendorf

Spielberichte

Details Samstag, 15. Juni 2024 01:54

In einem aufregenden Match in der 2. Klasse Marchfeld hat der SC Ollersdorf einen knappen 4:3-Sieg gegen den ATSV Weikendorf errungen. Das Spiel bot zahlreiche spannende Momente, darunter mehrere Tore, eine Gelb-Rote Karte und eine packende Schlussphase. Die Gastgeber gingen früh in Führung und konnten am Ende trotz heftiger Gegenwehr der Weikendorfer den Sieg sichern.

Blitzstart und frühe Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der SC Ollersdorf bereits in der 7. Minute durch Martin Simonik in Führung ging. Simonik nutzte eine Unaufmerksamkeit der Weikendorfer Abwehr und brachte den Ball im Netz unter. Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange. Nur sieben Minuten später glich Markus Huber für den ATSV Weikendorf aus. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams Chancen hatten.

Die Ollersdorfer zeigten sich jedoch entschlossener und konnten noch vor der Halbzeit erneut in Führung gehen. In der 45+1. Minute erzielte Markus Horak das 2:1 für den Sportclub Ollersdorf. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause, und die Zuschauer konnten sich bereits auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Spannung bis zur letzten Minute

Ollersdorf dominiert die Partie! Whout Weghorst, Ticker-Reporter

Nach der Pause drückte der SC Ollersdorf weiter aufs Tempo. Nach 53 Minuten dominierten die Ollersdorfer die Partie klar und ließen dem Gegner kaum Luft zum Atmen. Ihre Bemühungen wurden in der 62. Minute belohnt, als Kevin Bolf das 3:1 erzielte. Es schien, als würde der SC Ollersdorf das Spiel nun sicher in die Tasche stecken.

Doch der ATSV Weikendorf gab nicht auf. In der 68. Minute wurde es hitzig, als der Trainer der Weikendorfer nach einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde, sich jedoch weigerte zu gehen. Trotz dieser Unruhe gelang es den Gästen, den Rückstand zu verkürzen. In der 71. Minute erzielte Daniel Gunsam per Kopfball das 3:2 für den SC Ollersdorf. Nur zwei Minuten später passierte Markus Horak ein unglückliches Eigentor, das den Ausgleich für die Weikendorfer bedeutete.

Noch 10 Minuten zu spielen - erwacht nun der Weikendorfer Hexenkessel? Whout Weghorst, Ticker-Reporter

Das Spiel war nun wieder völlig offen, und die Spannung erreichte ihren Höhepunkt. In der 81. Minute brachte Christoph Billan den ATSV Weikendorf mit einem Kopfballtor nach einem Freistoß sogar in Führung. Doch der SC Ollersdorf bewies Moral und kämpfte sich zurück. In der 86. Minute gab es erneut eine gute Chance für die Weikendorfer, die jedoch ungenutzt blieb. Die Ollersdorfer warfen alles nach vorne und wurden schließlich in der 89. Minute belohnt. Der Sportclub Ollersdorf erzielte das entscheidende Tor zum 4:3.

In den letzten Minuten des Spiels eskalierte die Situation. Christoph Billan des ATSV Weikendorf beleidigte die Ordner, was die ohnehin schon angespannte Lage weiter anheizte. Nach insgesamt 96 Minuten wurde das Spiel schließlich abgepfiffen, und der SC Ollersdorf konnte einen hart umkämpften Sieg feiern.

2. Klasse Marchfeld: Ollersdorf : Weikendorf - 4:3 (2:1)

81 Christoph Billan 4:3

73 Eigentor durch Markus Horak 4:2

71 Daniel Gunsam 4:1

62 Kevin Bolf 3:1

46 Markus Horak 2:1

14 Markus Huber 1:1

7 Martin Simonik 1:0

Details

