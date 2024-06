SC Breitensee schießt die SG Dürnkrut/Jedenspeigen mit 7:2 vom Platz

Spielberichte

In einem packenden und torreichen Spiel konnte der SC Breitensee die SG Dürnkrut/Jedenspeigen deutlich mit 7:2 besiegen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften jeweils zwei Tore erzielten, zog der Sportclub Breitensee in der zweiten Halbzeit deutlich davon und sicherte sich am Ende einen souveränen Sieg.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann rasant und die Gäste aus Dürnkrut/Jedenspeigen erwischten den besseren Start. Bereits in der 9. Minute konnte Alex Balogh das erste Tor für die Dürnkruter erzielen und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Nur acht Minuten später, in der 17. Minute, erzielte Richard Kohl den Ausgleichstreffer zum 1:1 für die Breitenseer.

Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und gingen erneut in Führung. In der 20. Minute war es Michal Flaska, der den Ball zum 2:1 für Dürnkrut/Jedenspeigen im Netz unterbrachte. Es entwickelte sich ein spannendes Hin und Her, bei dem der SC Breitensee kurz vor der Halbzeitpause zurückschlagen konnte. In der 44. Minute traf Adam Bombicz zum 2:2-Ausgleich, sodass beide Mannschaften mit einem Unentschieden in die Halbzeit gingen.

Dominante zweite Halbzeit der Hausherren

Nach der Halbzeitpause kamen die Breitenseer wie verwandelt aus der Kabine. Bereits in der 52. Minute brachte Adam Bombicz den SC Breitensee erstmals in Führung, als er zum 3:2 traf. Dies sollte der Beginn einer beeindruckenden zweiten Halbzeit des Sportclub Breitensee werden. Nur drei Minuten später, in der 55. Minute, erhöhte Valentin-Ilie Achimescu auf 4:2 und baute die Führung weiter aus.

Achimescu-Hattrick

Der SC Breitensee spielte nun mit großer Spielfreude und ließ den Gästen aus Dürnkrut/Jedenspeigen kaum noch Chancen. In der 62. Minute war es erneut Valentin-Ilie Achimescu, der mit seinem zweiten Tor des Tages auf 5:2 erhöhte. Die Hausherren dominierten das Spielgeschehen nun klar und legten in der 70. Minute durch Achimescu, der damit seinen Hattrick komplettierte, noch einmal nach. Damit stand es 6:2 für den SC Breitensee.

Die Dürnkruter versuchten zwar, das Spiel noch zu beeinflussen, doch die Breitenseer ließen nichts mehr anbrennen. Kurz vor dem Schlusspfiff setzte Martin Balaz in der 90. Minute den Schlusspunkt und erzielte das 7:2 für den SC Breitensee. Nur drei Minuten später endete das Spiel mit einem klaren Sieg für die Gastgeber, die mit dieser starken Leistung ein deutliches Zeichen setzten.

2. Klasse Marchfeld: Breitensee : Dürnkrut/Jedenspeigen - 7:2 (2:2)

92 Martin Balaz 7:2

70 Valentin-Ilie Achimescu 6:2

62 Valentin-Ilie Achimescu 5:2

55 Valentin-Ilie Achimescu 4:2

52 Adam Bombicz 3:2

44 Adam Bombicz 2:2

20 Michal Flaska 1:2

17 Richard Kohl 1:1

9 Alex Balogh 0:1

