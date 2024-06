Vizemeister feiert gegen 9 Markgrafneusiedler ungefährdeten 4:1-Sieg

Spielberichte

Der ASKÖ Strasshof SV setzte sich zum Saisonausklang der 2. Klasse Marchfeld in einem interessanten Spiel gegen den SC Markgrafneusiedl mit 4:1 durch. Bereits zur Halbzeit führte das Team von Trainer Roman Hlinka mit 2:0 und ließ in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Der Sieg des Vizemeisters war nie in Gefahr, zumal zwei Akteure der Gäste vom Platz gestellt wurden.

Glisic trifft doppelt

Das Spiel begann mit einer spannungsgeladenen Atmosphäre, als beide Mannschaften von Jugendspielern des SV Strasshof auf das Feld begleitet wurden. Beide Teams machten von Beginn weg Druck. Erste Chancen für die Strasshofer ließen nicht lange auf sich warten. In der 11. Minute verzeichnete Michel Amon einen Weitschuss, der allerdings weit über das Tor ging. Nur wenige Minuten später scheiterte Manuel Pfeiler nach einem abgefälschten Abschluss, der zur Ecke führte.

In der 20. Minute zeigten die Heimischen erneut ihre Offensivstärke, als Markus Majefsky an Gästegoalie Clemens Baumgartner scheiterte und der Nachschuss von Edin Livadic knapp über das Tor ging. Der ASKÖ Strasshof belohnte sich schließlich in der 39. Minute: Milos Glisic schob den Ball an Tormann Baumgartner vorbei und brachte die Hausherren in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte erneut Glisic auf 2:0, als er den Schlussmann sehenswert überlupfte.

Strasshof hält Druck aufrecht - Gäste nur noch zu neunt

Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren dort weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 48. Minute verzeichnete Glisic einen Freistoß, der allerdings nur die Latte traf. Auch Jürgen Hlinka scheiterte in der 54. Minute knapp, als er die Stange traf. Die Gäste aus Markgrafneusiedl hatten es zunehmend schwer, ins Spiel zu finden. Schließlich sah Dominick Löffler nach einem brutalen Foul Rot, was die Situation für sein Team noch verschärfte.

In der 72. Minute baute Ertan Erfidan die Führung der Strasshofer auf 3:0 aus, nachdem er eine Vorlage von Santtu Uusitalo per Kopfball verwertete. Nur wenige Minuten später traf Hlinka durch die Beine des Keepers zum 4:0. Markgrafneusiedl musste ab diesem Zeitpunkt mit nur neun Mann weiterspielen, nachdem Yasin Cetin die Ampelkarte gesehen hatte. Trotz der Unterzahl gelang Joseph Asiedu in der 85. Minute der Ehrentreffer zum 4:1.

Die Strasshofer hatten in den letzten Minuten des Spiels noch weitere Chancen, darunter ein Schuss des ebenerst eingewechselten Dominik Braun, der die Stange traf. Doch letztendlich blieb es beim verdienten 4:1-Endstand, der Strasshof aber nicht den Titel bescherte, da Angern im Parallelspiel in Gänserndorf gewann.

2. Klasse Marchfeld: Strasshof : Markgrafneusiedl - 4:1 (2:0)

85 Joseph Asiedu 4:1

81 Jürgen Hlinka 4:0

72 Ertan Erfidan 3:0

46 Milos Glisic 2:0

39 Milos Glisic 1:0

