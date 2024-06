Meister nach 0:2! Dramatischer 4:2-Sieg von FC Angern gegen SV Gänserndorf

Spielberichte

In einer packenden Begegnung der 2. Klasse Marchfeld triumphierte der FC Angern mit 4:2 gegen den SV Gänserndorf. Nach einer frühen Führung der Gänserndorfer drehten die Gäste das Spiel in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll zu ihren Gunsten. Besonders hervorzuheben ist die herausragende Leistung von Robert Siegl, der mit drei Toren maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Starker Beginn des SV Gänserndorf

Mit dem Anpfiff um 17:30 Uhr ging es gleich rasant los. Der SV Gänserndorf zeigte sich von Beginn an entschlossen und konnte bereits in der sechsten Minute in Führung gehen. Milos Matic nutzte eine frühe Chance und erzielte das 1:0 für die Gänserndorfer. Der Treffer verlieh dem Team aus Gänserndorf einen weiteren Motivationsschub, und sie dominierten die Anfangsphase des Spiels.

Die Heimmannschaft setzte den FC Angern weiter unter Druck und konnte in der 29. Minute ein weiteres Mal jubeln. Fattoum Wael baute die Führung auf 2:0 aus, nachdem er sich geschickt durch die Abwehrreihen der Gäste gespielt hatte. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als würden die Gänserndorfer die Partie fest im Griff haben.

Die Wende zugunsten des FC Angern

Doch noch vor der Halbzeitpause meldete sich der FC Angern zurück. In der 42. Minute verkürzte Robert Siegl per Elfmeter auf 2:1. Dieser Anschlusstreffer gab den Gästen neuen Auftrieb. Die erste Halbzeit endete nach vier Minuten Nachspielzeit mit einem knappen Vorsprung für den SV Gänserndorf.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für den FC Angern. Bereits in der 51. Minute bekamen sie einen weiteren Elfmeter zugesprochen. Nur wenige Minuten später, in der 55. Minute, war es erneut Robert Siegl, der den Ball im Netz unterbrachte und den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Die Gäste gaben sich mit dem Unentschieden jedoch nicht zufrieden und spielten weiterhin offensiv.

Siegl schießt den FC Angern zum Titel

In der 56. Minute drehte Fabian Van Eckert das Spiel endgültig zugunsten des FC Angern, als er den Ball zum 2:3 ins Tor schoss. Die Gänserndorfer waren sichtlich geschockt und fanden nur schwer zurück ins Spiel. Der FC Angern nutzte diese Unsicherheit und erhöhte in der 72. Minute erneut durch Robert Siegl auf 2:4.

Die restlichen Minuten des Spiels waren geprägt von verzweifelten Angriffen des SV Gänserndorf, die jedoch keine Früchte mehr trugen. Der FC Angern verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Treffer zu. Mit dem Schlusspfiff stand der 4:2-Sieg und der Meistertitel der Gäste fest.

2. Klasse Marchfeld: Gänserndorf : FC Angern - 2:4 (2:1)

72 Robert Siegl 2:4

56 Fabian Van Eckert 2:3

55 Robert Siegl 2:2

42 Robert Siegl 2:1

29 Fattoum Wael 2:0

6 Milos Matic 1:0

