Überragender Sieg für den SV Jedenspeigen gegen den SCU Obersdorf/P.

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 11:33

Der SV Jedenspeigen setzte sich in der ersten Runde der 2. Klasse Marchfeld (NÖ) deutlich mit 6:0 gegen den SCU Obersdorf/P. durch. Vor etwa 80 Zuschauern zeigten die Jedenspeiger eine glanzvolle Leistung und ließen den Obersdorfern keine Chance. Tomas Knap war der Mann des Abends, der mit seinen vier Treffern maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0 und bauten ihre Dominanz in der zweiten Hälfte weiter aus.

Erste Halbzeit: Jedenspeigen dominiert von Beginn an

Das Spiel begann und schon in den ersten Minuten war klar, dass der SV Jedenspeigen das Spiel dominieren wollte.

Der SCU Obersdorf/P. konnte in der 16. Minute eine große Chance verzeichnen, die jedoch von der Jedenspeigen-Abwehr vereitelt wurde. Das Match war von hoher Intensität geprägt.

Der erste Durchbruch gelang dem SV Jedenspeigen in der 29. Minute, als Tomas Knap aus etwa 20 Metern zum 1:0 traf. Nur elf Minuten später war es erneut Knap, der per Elfmeter das 2:0 markierte und damit die Weichen für den Heimsieg stellte. Die Obersdorfer wirkten zu diesem Zeitpunkt bereits überfordert und konnten nicht mehr wirklich ins Spiel zurückfinden. Noch dazu sah Yusuf Günes vom SCU Obersdorf/P. in der 43. Minute die Gelb-Rote Karte, was die Situation für die Gäste noch schwieriger machte.

Zweite Halbzeit: Ein Torregen für Jedenspeigen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchten die Obersdorfer, wieder ins Spiel zu finden, jedoch ohne Erfolg.

Der Torreigen in der zweiten Hälfte wurde durch Alex Balogh in der 56. Minute eröffnet, der zum 3:0 für den Sportverein Jedenspeigen traf. Nur zwei Minuten später setzte Tomas Knap seinen Siegeszug fort und erzielte das 4:0. Die Obersdorfer waren nun endgültig auf der Verliererstraße.

In der 65. Minute war es erneut Knap, der sein viertes Tor des Abends erzielte und damit das 5:0 markierte. Der SCU Obersdorf/P. hatte zu diesem Zeitpunkt nichts mehr entgegenzusetzen. Den Schlusspunkt setzte Semir Janota in der 72. Minute, als er nach einem grandiosen Pass von Knap zum 6:0 einschob.

Der Schlusspfiff ertönte und das Spiel endete mit einem klaren 6:0-Sieg für den SV Jedenspeigen. Tomas Knap war mit seinen vier Treffern "Man of the Match".

2. Klasse Marchfeld: Jedenspeigen : Obersdorf/P. - 6:0 (2:0)

72 Semir Janota 6:0

65 Tomas Knap 5:0

58 Tomas Knap 4:0

56 Alex Balogh 3:0

40 Tomas Knap 2:0

29 Tomas Knap 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.