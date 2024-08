Packendes 4:4-Unentschieden zwischen SV Großebersdorf und SV Großschweinbarth

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 21:00

In der 2. Klasse Marchfeld trafen der SV Großebersdorf und Großschweinbarth aufeinander und lieferten sich ein packendes Duell, das letztlich mit einem 4:4-Unentschieden endete. Besonders in der zweiten Halbzeit bewiesen die Großebersdorfer ihre Comeback-Qualitäten und holten einen Drei-Tore-Rückstand auf.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. Bereits in der 14. Minute erzielte Tobias Haiden das 1:0 für den SV Großebersdorf. Doch die Freude über die Führung währte nur kurz.

In der 36. Minute gelang Raphael Marko der Ausgleich für den Sportverein Großschweinbarth. Nur eine Minute später drehte Rene Stejskal das Spiel komplett zugunsten der Gäste. Sein Treffer in der 37. Minute stellte auf 1:2, und die Großebersdorfer schienen kurzzeitig geschockt.

Die Abwehr der Gastgeber war in dieser Phase des Spiels überfordert, und so kam es, dass Rene Stejskal in der 41. Minute erneut zuschlug. Mit seinem zweiten Tor des Tages erhöhte er auf 1:3 und verschaffte Großschweinbarth eine komfortable Halbzeitführung.

Aufholjagd der Großebersdorfer

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Großebersdorfer, wieder ins Spiel zu finden, doch zunächst waren es erneut die Gäste, die jubeln durften. In der 63. Minute machte Rene Stejskal seinen Dreierpack perfekt und baute die Führung von Großschweinbarth auf 1:4 aus. Viele Zuschauer dachten zu diesem Zeitpunkt, das Spiel sei entschieden.

Doch der SV Großebersdorf zeigte Moral und kämpfte sich eindrucksvoll zurück. In der 78. Minute verkürzte David Lang auf 2:4. Es war der Beginn einer furiosen Aufholjagd. Angetrieben von den eigenen Fans drängten die Großebersdorfer auf weitere Tore.

Nur elf Minuten später, in der 89. Minute, war es Rona Bumba, der den Anschlusstreffer zum 3:4 erzielte. Die Spannung auf dem Platz war förmlich greifbar, und die Gastgeber warfen nun alles nach vorne, um doch noch einen Punkt aus diesem Spiel mitzunehmen.

Die Belohnung für ihren unermüdlichen Einsatz folgte in der letzten Spielminute. In der 90. Minute traf Christoph Pekarek zum umjubelten Ausgleichstreffer - komplett irre! Die Freude bei den Großebersdorfern kannte keine Grenzen, während Großschweinbarth ob des verlorenen Sieges sichtlich enttäuscht war.

Das packende Finale

Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute endete das Spiel mit einem spektakulären 4:4-Unentschieden. Der SV Großebersdorf bewies enorme Moral und zeigte, dass man auch nach einem deutlichen Rückstand nie aufgeben sollte.

2. Klasse Marchfeld: Großebersdorf : Großschw. - 4:4 (1:3)

92 Christoph Pekarek 4:4

89 Rona Bumba 3:4

78 David Lang 2:4

63 Rene Stejskal 1:4

41 Rene Stejskal 1:3

37 Rene Stejskal 1:2

36 Raphael Marko 1:1

14 Tobias Haiden 1:0

Details

