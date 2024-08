Gänserndorf-Süd dominiert Auftaktspiel gegen SC Ollersdorf mit 4:0

Spielberichte

Der FC Gänserndorf-Süd konnte zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Klasse Marchfeld einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen den SC Ollersdorf einfahren. Trotz einiger personeller Veränderungen und einer intensiven Vorbereitung zeigten die Gastgeber von Beginn an eine starke Leistung und ließen den Gästen keine Chance. Besonders Mehmet Yazan brillierte mit zwei Treffern, während auch Mirza Mujkanovic und Ercan Pekgüzel ihren Beitrag zum deutlichen Sieg leisteten.

Gänserndorf-Süd übernimmt früh die Kontrolle

Das Spiel begann mit einem schnellen Anpfiff, bei dem beide Teams hoch motiviert waren. Bereits in der 10. Minute versuchte Mirza Mujkanovic, den ersten Treffer für Gänserndorf-Süd zu erzielen, verfehlte jedoch das Tor. Die Gäste aus Ollersdorf antworteten prompt, doch auch Markus Horak und Patrick Liska konnten ihre Chancen nicht nutzen.

In der 30. Minute gelang es schließlich Mirza Mujkanovic, das erste Tor für den FC Gänserndorf-Süd zu erzielen. Ein kraftvoller Schuss aus rund 16 Metern ins lange Kreuzeck brachte die Gastgeber in Führung. Nur neun Minuten später erhöhte Ercan Pekgüzel nach einem Eckball auf 2:0, indem er den Ball per Kopf ins Netz beförderte.

Die Ollersdorfer hatten auch ihre Chancen, konnten jedoch nicht effektiv abschließen. Albert Mutiso Muema schoss kurz vor der Halbzeit knapp über das Tor, und auch Marcel Novak scheiterte an Torhüter Martin Zilavy. Auf der anderen Seite verfehlte Sefa Akpinar das lange Kreuzeck nur knapp, sodass es mit einem Halbzeitstand von 2:0 in die Pause ging.

Mehmet Yazan krönt starke Leistung mit Doppelpack

Die zweite Halbzeit begann ruhiger, mit wenig nennenswerten Chancen auf beiden Seiten. Erst in der 62. Minute erarbeiteten sich die Gastgeber wieder mehr Möglichkeiten. Safak Sisman versuchte es mehrmals aus der Distanz, doch der Torhüter der Ollersdorfer, Markus Gnadenberger, war zur Stelle und verhinderte weitere Treffer.

In der 65. Minute bekamen die Gäste die große Chance, das Spiel zu verkürzen, als ihnen ein Elfmeter zugesprochen wurde. Patrick Liska trat an, doch sein Lupfer ging über das Tor. Diese vergebene Chance schien die Ollersdorfer weiter zu verunsichern.

Mehmet Yazan setzte schließlich in der Schlussphase des Spiels den Schlusspunkt. In der 78. Minute lief er alleine auf den Keeper zu und schoss unhaltbar ins lange Eck, um den Spielstand auf 3:0 zu erhöhen. Nur neun Minuten später traf Yazan erneut, diesmal ebenfalls ins lange Eck, und stellte somit den Endstand von 4:0 her.

Mit diesem klaren Sieg setzte der FC Gänserndorf-Süd ein deutliches Zeichen zu Beginn der neuen Saison. Die Mannschaft zeigte sich sowohl offensiv als auch defensiv stark und konnte die zahlreich erschienenen Fans begeistern. Die Ollersdorfer hingegen müssen nach dieser Niederlage ihre Fehler analysieren und sich für die kommenden Spiele neu aufstellen.

2. Klasse Marchfeld: Gänserndorf Süd : Ollersdorf - 4:0 (2:0)

87 Mehmet Yazan 4:0

78 Mehmet Yazan 3:0

39 Ercan Pekgüzel 2:0

30 Mirza Mujkanovic 1:0

